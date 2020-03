Arnsberg/Sundern. Die katholischen Kindertageseinrichtungen in den Stadtgebieten Arnsberg und Sundern hatten zum Schutz vor Corona in allen Einrichtungen Notgruppen gebildet, zu denen Eltern mit Anspruch auf Kinderbetreuung ihre Kinder bringen können. Die Kinder mit Betreuungsanspruch werden dort in den Kitas betreut, die sie regulär besuchen. Sie werden nicht einrichtungsübergreifend betreut.

Zwischenbilanz

Die gemeinnützige Kita GmbH Hochsauerland-waldeck, die in ihrem Zuständigkeitsgebiet 65 Kitas unterhält, zieht mit den beiden gemeinnützigen Kita-GmbHs Hellweg und Siegerland-Sauerland die Zwischenbilanz, wonach die Notbetreuung ohne Probleme laufe. „Wir haben bis heute alle Kitas im Betrieb gehalten, um Kinder von Eltern in so genannten Schlüsselberufen betreuen zu können“, erklärt Michael Stratmann, Geschäftsführer des katholischen Trägerverbundes. „Im Bereich der Kita GmbH Hellweg werden insgesamt 54 Kinder von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut, in unseren Einrichtungen der Kita gem. Hochsauerland-Waldeck sind es 46 und im Bereich Siegerland-Südsauerlandwerden derzeit 16 Kinder betreut. “ Maximal seien es sechs Kinder, die in einer Kita derzeit betreut würden.

„Die Betreuung in den Kitas, zu den ein oder mehr Kinder kommen, wird weiterhin vor Ort aufrechterhalten. Die anderen Einrichtungen werden wir nach Rücksprache mit den zuständigen Jugendämtern ab Freitag schließen“, erläutert Stratmann. Die Teams müssen sich aber weiterhin bereithalten. „Sollten sich berechtigte Eltern jetzt noch melden, wird die Betreuung umgehend organisiert. Ansprechpartnerin hierfür ist die Leitung vor Ort. Die Kontaktdatenwerden an jeder Kita ab Freitagvormittag deutlich ausgehangen.“

Dank an Mitarbeiter

Michael Stratmann bedankt sich sowohl bei seinen Teams Vorort als auch bei den Eltern der Kita-Kinder. „Wir sind stolz, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen schweren Zeiten für die Kinder und ihre Familien bereitstehen. Auch durch das Verständnis der Eltern konnten wir die ersten Tage der Krise bisher gut meistern.