Die St. Franziskus-Xaverius-Schützen sind im Bergdorf mehr als „nur“ eine Schützenbruderschaft, sie sind ein kultureller und sozialer „Trendsetter“, der viel bewegt. Über dieses Engagement und – ganz aktuell – den neu strukturierten Karneval spricht Peter Krämer, Schriftführer der Bruderschaft und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständiger „SFX“-Schütze, im folgenden Interview.

Die Wennigloher Schützen haben ihre Karnevalsveranstaltung umgekrempelt – verraten Sie unseren Lesern etwas zum neuen Format?

Peter Krämer: Wir möchten mit dem neuen Konzept unserer Karnevalsveranstaltung – ganz im Sinne des Selbstverständnisses der Schützen – Tradition und Zukunft vereinen und damit ein möglichst nachhaltiges Veranstaltungsformat etablieren. So wollen wir sowohl allen Karnevalsjecken als auch allen Partygängern ein zeitgemäßes Angebot machen. Erreichen wollen wir dies durch eine Kombination unseres traditionellen Karnevalsprogramms mit einer anschließenden Karnevals-Party mit Livemusik. Im ersten Teil, von 19 bis ca. 21.30 Uhr, bringen Wennigloher „Eigengewächse“ und Künstler aus der Umgebung karnevalistische Beiträge auf die Bühne, und verkörpern so den ursprünglichen Sessions-Charakter der Karnevalsfeier. Dieser Teil richtet sich vorrangig an die Freunde des klassischen Hallen-Karnevals. Bei der anschließenden Hallen-Party wird die Live-Band „Schlussakkord“ für gute Stimmung sorgen. Die Formation ist in Wennigloh bestens bekannt, denn sie sorgt schon seit einigen Jahren beim Wennigloher Schützenfest für lange Partynächte. Mit „Schlussakkord“ setzen wir bei der Neuausrichtung unseres Hallen-Karnevals auf einen bewährten Partner - also auch hier: Bewährtes und Erneuerung. An dieser Stelle möchten wir uns aber auch bei unserem langjährigen „Karnevals-DJ“ bedanken, der uns in den vergangenen Jahren während und nach dem Bühnenprogramm mit tanzbarer Karnevals- und Partymusik versorgt hat.

Welchen Stellenwert hat der Karneval in Wennigloh?

Der Wennigloher Hallen-Karneval ist eine von den Schützen mit viel Herzblut und Engagement organisierte Traditionsveranstaltung, die seit vielen Jahren in unserem Dorf stattfindet. Mehrere Generationen von Wenniglohern haben schöne Stunden in der Schützenhalle verbracht und gemeinsam Karneval gefeiert. Und so ist es uns ein Anliegen, den Karneval in Wennigloh zukunftsfähig zu erhalten und ihn hoffentlich noch lange als wichtigen Teil unserer Feier-Kultur genießen zu können. Zahlreiche Schützenbrüder bringen sich mit großem Einsatz in die Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung ein und machen sie so zu einem Teil der Identität unseres Dorfes.

Was hat Sie veranlasst, den Karneval im Dorf quasi neu zu erfinden?

In den vergangenen Jahren haben wir beobachtet, dass wir mit unserer klassischen Karnevalsfeier offenbar nicht mehr alle Zielgruppen erreichen konnten und die Besucherzahlen zurückgingen. Da uns diese Veranstaltung aber – wie schon beschrieben – am Herzen liegt, wollten wir dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen und haben uns daher in mehreren Sitzungen sowohl des Hauptvorstandes als auch des Gesamtvorstandes intensiv Gedanken um eine nachhaltig wirksame Erneuerung dieses Events gemacht. Wir hoffen, mit dem neuen Konzept ein attraktives Angebot für alle Feierwilligen machen zu können – seien es nun die Anhänger des klassischen Karnevals oder die Freunde von Hallen-Partys. Ganz besonders würden wir uns darüber freuen, wenn viele Wennigloher am 21. Februar den Weg in ihre Schützenhalle finden, um mit hoffentlich viel guter Laune einen unbeschwerten Abend zu verbringen.

Nicht nur im Karneval sind die Schützen ein Motor im Dorf, sie sorgen auch für mehr Kultur, z.B. mit Comedy-Abenden – warum dieses Engagement?

Für uns ist eine gute Entwicklung unseres Dorfes und seiner Gemeinschaft eine entscheidende Triebfeder für unser Engagement. Und der Schützenbruderschaft als größtem Verein Wenniglohs kommt an dieser Stelle eine besondere Bedeutung, aber auch eine große Verantwortung zu. Wir wollen auf möglichst vielen Handlungsfeldern dafür sorgen, dass Wennigloh eine lebendige und lebenswerte Gemeinschaft ist und bleibt. Hierzu gehört beispielsweise auch unser mittlerweile weit über die Dorfgrenzen hinaus bekanntes Comedy-Format „Vorsicht Humor!“. Mit der Schützenhalle unterhalten wir zudem die zentrale Veranstaltungsstätte unsers Dorfes, wofür wir, allein an laufenden Kosten, pro Jahr einen fünfstelligen Betrag aufbringen müssen. Dieses Problem werden wohl alle Schützenbruderschaften und -vereine nur allzu gut kennen. Und so fühlen wir uns verpflichtet, diesen wichtigen Teil unserer dörflichen Infrastruktur für alle anderen Wennigloher Vereine und Einwohner zu erhalten, was aber eben nicht zum Nulltarif funktioniert, sondern wofür wir auch Einnahmen generieren müssen. Auch diese Einnahmen sollen aus unserem vielfältigen Engagement hervorgehen. Hierbei sind wir aber auf die Unterstützung aller Wennigloher angewiesen, indem diese die Angebote, die wir ihnen machen, annehmen. Hierdurch geben diese uns ein positives Feedback, welches uns wiederum motiviert, uns weiter ehrenamtlich für unser schönes Dorf einzusetzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn die vielen neuen Wennigloher Einwohner, die in den vergangenen Jahren erfreulicherweise den Weg zu uns gefunden haben, ein aktiver Teil unserer Gemeinschaft würden.

Sie sind eine der kleineren Bruderschaften im Stadtgebiet – wie schaffen sie das alles?

In der Tat erfordert die Realisierung unserer zahlreichen Aktivitäten viel Einsatz, viel Zeit und auch viel Kraft. Da ist es natürlich umso wichtiger, dass die Arbeit nicht auf den Schultern Weniger lastet, sondern auf möglichst viele Mitstreiter verteilt werden kann. Daher sind wir für jeden dankbar, der uns als Mitglied unserer Schützenbruderschaft unterstützt und uns dadurch gleichzeitig auch zeigt, dass ihm Wennigloh am Herzen liegt. Egal, ob Vorstandsmitglied oder „einfacher“ Schützenbruder – jeder ist herzlich willkommen, mit zu helfen und natürlich auch mit zu feiern! Und nach den Arbeitseinsätzen wird stets dafür gesorgt, dass die verlorene Kraft durch eine kleine Stärkung wieder zurückgewonnen wird.

Was bekommen die Wennigloher – und Auswärtige – demnächst von „ihren“ Schützen geboten?

Nach der Karnevalssaison steht als nächstes Highlight wieder eine von drei Comedy-Veranstaltungen in diesem Jahr an. Am 21. März kommt Anka Zink zu uns nach Wennigloh und präsentiert in der Schützenhalle ihr Programm „Das Ende der Bescheidenheit“. Im weiteren Verlauf des Jahres werden dann Ingrid Kühne (am 24. Oktober) und die Kabarett-Gruppe „ONKeL fISCH“ (am 5. Dezember) für beste humoristische Unterhaltung sorgen. Am 1. Mai wartet die zweite Schützen-Kompanie wieder mit ihrem Rinderwurst-Frühschoppen am ehemaligen Wennigloher Sportplatz auf, am 21. Mai (Christi Himmelfahrt) sind alle Wanderfreunde zum traditionellen Schnadegang eingeladen. Auch hier findet der Abschluss mit Erbsensuppe, Gegrilltem und kühlen Getränken am Sportheim des Dorfes statt. Wir würden uns freuen, wenn auch in diesem Jahr wieder hungrige und durstige Wandergruppen bei uns eine Rast einlegen. Danach geht es dann mit Volldampf in die neue Schützenfest-Saison mit den Besuchen der auswärtigen Feste unseres Kommerskreises, bevor vom 25. bis 27. Juli unser eigenes Schützenfest ansteht. Selbstverständlich finden auch danach noch zahlreiche Veranstaltungen in Wennigloh statt, die allesamt unserem Ortsringkalender zu entnehmen sind, der auf der Homepage der Wennigloher Schützen unter www.schuetzen-wennigloh.de in der Rubrik „Termine“ zum Download bereitsteht. Man sieht: In Wennigloh wird es nie langweilig, und für jeden ist etwas dabei.