Jugendliche in Quarantäne: „Jetzt ist alles schlimmer“

Oeventrop. In unserem Corona-Tagebuch erzählt Paula Schürmann aus Oeventrop von ihrer Seelenlage in der Quarantäne.

Über 2000 Schülerinnen und Schüler im Hochsauerlandkreis sind in Quarantäne. Eine von ihnen ist Paula Schürmann aus Oeventrop. Die 16-Jährige besucht die Q1-Stufe des Mariengymnasiums Arnsberg. Ihr großes Hobby ist der Sport, doch auch hier ruht für die Leichtathletin seit dem neuen Lockdown das Training. Es bleibt das Saxophon, das alleine ja möglich ist. Die Quarantäne von Paula Schürmann endet am 2. Dezember. Im Corona-Tagebuch schildert sie ihre Seelenlage.

Sorge um das Abitur

„Da geht man morgens dick eingepackt in die Schule und dann die “frohe Botschaft”; ein positiver Corona Fall an der Schule. Ungünstig, dass man genau diesen Lehrer in Vertretung hatte... Zwei Wochen Quarantäne, juhu...

Sorgen um das Abitur werden größer. Zwar habe ich noch eineinhalb Jahre Zeit bis ich die finalen Prüfungen schreibe, trotzdem muss der Unterrichtsstoff bis dahin unterrichtet worden sein; egal ob analog oder virtuell. In den Klassenräumen mit Maske zu sitzen und zu frieren, da gelüftet werden musste, war zwar doof, aber ertragbar. Jetzt, in der häuslichen Quarantäne allerdings nur über ein Tablet unterrichtet zu werden ist noch dööfer.

Es ist eine Herausforderung für die Lehrer - die Hälfte des Kurses ist virtuell anwesend, die andere sitzt vor Ort in der Schule. Es ist schwierig, nahezu unmöglich, beiden Gruppen die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn man zuhause vor seinem Tablet sitzt und den Lehrer nur brüchig versteht oder nichts sagen kann, weil das Mikrofon hängt, kann man schon mal wahnsinnig werden.

Dazu kommt fehlende Motivation. Der Ausgleich im Alltag fehlt, weil der Sportplatz geschlossen ist und ich auch sonst draußen keinen Sport treiben kann. Nicht einmal Sauerstoff kann man tanken, da man das Haus nicht verlassen darf. Meine Alternative zurzeit ist das Treppen-Workout und Fahrradfahren auf einem 30-Jahre alten Trimm-Fahrrad meiner Oma, das ich mir für die Quarantäne-Zeit ausgeliehen habe.

Im März hatte ich die Hoffnung, dass alles in einem halben Jahr wieder gut sein wird, jetzt ist es noch schlimmer. Das Wochenende kommt, und? Keine Feiern, keine Konzerte und nicht mal ein Treffen mit Freunden ist möglich. Corona schränkt mich nicht nur in der Schule ein.

Nichtsdestotrotz weiß ich, dass ich mich an die Vorschriften halten muss, um die Risikogruppen zu schützen. Mir ist durchaus bewusst, dass es mir viel schlechter gehen könnte! Ich freue mich über ein Zuhause, indem ich mich wohl fühle und Freunde, mit denen ich auch über das Internet kommunizieren kann“.

