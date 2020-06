Janis Zimmermann leitet CDU-Ortsverband Arnsberg

Janis Zimmermann ist neuer Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Arnsberg und damit Nachfolger von Dirk Ufer

Arnsberg. Die CDU-Ortsverband Arnsberg wählte mit großer Mehrheit den 26-jährigen Betriebswirt Janis Zimmermann zum neuen Vorsitzenden. Er ist Nachfolger von Dirk Ufer, der sein Amt in jüngere Hände legen wollte. Der geschäftsführende Vorstand hat nunmehr einen Altersschnitt von 35 Jahren, welcher zuvor bei 46 Jahren lag. „Besonders freue ich mich, dass wir weiterhin in unserem erweiterten Vorstand auf den reichhaltigen Erfahrungsschatz von Marie-Theres Schennen und Johannes Verhoeven bauenkönnen“, freut sich Zimmermann.

Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bedankte sich per Videobotschaft bei dem bisherigen Vorstand und richtete einen großen Dank an Dirk Ufer. Auch der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese kam per Videobotschaft zu Wort und berichtete über die europäischen Anstrengungen, um das Corona-Virus einzudämmen.

Janis Zimmermann: „Wir müssen das Sprachrohr der Bürger vor Ort sein“

„Wir müssen das Sprachrohr vor Ort sowohl von Jung als auch alt sein“, betont der neue CDU-Vorsitzende Janis Zimmermann. Ebenso sollen in Zukunft die Themen weiterhin proaktiv angegangen werden und das Credo von Dirk Ufer soll fortbestehen: „Auch ich werde in den kommenden Jahren intensiv in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern treten – denn wir müssen Politik für die Menschen vor Ort machen. Arnsberg ist meine Heimat und soll für Jung und Alt attraktiv bleiben. Es wird immer viel zu tun geben, damit unsere Stadtzukunftsfähig wird. Aus diesem Grund werde ich mich mit den Vorstandsmitgliedern mit Herzblut für Arnsberg engagieren“, führt Zimmermann aus.

Darüber hinaus haben die Mitglieder im Rahmen der Versammlung Chantal Debus und Frank Hockelmann als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Als Geschäftsführer fungiert Michael Buchner weiter. Das Amt des Schriftführers wird in Zukunft von Maximilian Schauerte ausgeführt.

Neu installiert wurde das Amt der Mitgliederbeauftragten, welches von Julia Kempen bekleidet wird. Der Vorstand wird mit Jörg Werdite, Dirk Ufer, Marie-Theres Schennen, Katja Pohlmann, Jennifer Kempen, Ursula Aufderbeck, Johannes Verhoeven, Sascha Walenta, Waldemar Leinweber und Jochem Hunecke als Beisitzer komplementiert.