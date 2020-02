Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Insgesamt sieben Bezirksdienstbeamte

In Arnsberg gibt es insgesamt sieben Bezirksdienstbeamte.

Drei Beamte versehen hierbei ihren Dienst von der Arnsberger Eichholzwache aus.

Die weiteren vier Beamten aus den Bereichen Neheim und Hüsten haben ihren Stammsitz in der Polizeiwache an der Bahnhofstraße in Hüsten.