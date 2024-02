„Grüne Energie für grüne Lunge?“

Arnsberg Neuer Leserbrief zum Bericht „Keine Windkraft im Herdringer Forst“: Nach Kritik kommt nun auch Zustimmung zur Bürgerinitiative.

Susanne Schauerteschreibt: Angesichts der vielfältigen Belastungen durch Hitze- und Trockenperioden, Stürmen oder intensive (und falsche) Bewirtschaftung sei der Ausbauschwerpunkt der Windenergie im Wald ein Schritt in die falsche Richtung. (Nabu) Eine weitreichende Öffnung für Windenergie sei „eine Hypothek für die notwendige, ökologische Waldwende. (Heide Naderer/Nabu) Die Erde ächzt, kämpft, was sich in den oben beschriebenen extremen Wetterereignissen widerspiegelt. Wie widersprüchlich: Wir verurteilen die Abholzung des Regenwaldes. Er ist die globale Lunge. Wir unterstützen finanziell die Aufforstung des Regenwaldes, schützen aber unsere Wälder nicht. Auch sie sind Lunge, Sauerstofflieferant und Klimabeeinflusser für unsere Region. Wir pflanzen neue kostspielige Miniwälder, (siehe Artikel „Eine Klimaanlage für den Stadtteil“) achten aber unsere Waldressourcen nicht. Windenergieparks sind wichtig, aber nicht in bestehenden Wäldern, auch nicht auf Kalamitätsflächen. Diese sollten mit geeigneten Baumarten wieder aufgeforstet werden. Die BIHF Bürgerinitiative Herdringer Forst bringt es auf den Punkt. Ich schließe mich der Meinung zu 100 Prozent an.

Andreas Hölter schreibt: Es ist 5 vor 12. Es ist keine Zeit mehr, um über optische Beeinträchtigungen durch regenerative Energieerzeuger oder den Erhalt eines großen Waldgebietes zu diskutieren. 7 der geplanten Windenergieanlagen im beschriebenen Waldgebiet wäre für mich ein Zeichen, die Notwendigkeiten der Zeit erkannt zu haben. Die Nutzung von Windenergie ist ein wichtiges Puzzleteil, um eine lebenswerte Erde zu erhalten. Ich empfehle die Veröffentlichungen von Özden Terli oder auch Sven Plöger (er kommt am 18. April in das Sauerlandtheater zur VHS Veranstaltung). Es geht nicht um die Umsetzung politischer Vorstellungen, es geht um physikalische Gesetze und der richtigen Schlüsse daraus. Es ist mindestens 5 vor 12!

Mehr aus Arnsberg

Heike Wiegand-Baumeistern Beitrag: Das ist ja sehr schön, dass die Herdringer Bürgerinitiative sich so für die Bewahrung des heimischen Waldes einsetzt und ihn nicht durch eine Windkraftanlage verschandelt wissen möchte. Allerdings frage ich mich „Welcher Wald, bitte?“ Wenn wir im Sauerland wandern, sehen wir weit und breit kaum Wald mehr, wo mal einer war, und es dürfte sich inzwischen bis nach Herdringen herumgesprochen haben, dass das traurige Sterben unserer Wälder mit dem Klimawandel zu tun hat, den wir durch unseren übermäßigen Energiehunger verursachen. Auch im Falle Herdringen wird ja von „vorgeschädigten Forstflächen“ gesprochen.

„Radikaler Umstieg ist nötig“

Die von der BI befürchtete „Zerstörung des Lebensraums von Tier- und Pflanzenwelt“ hat längst stattgefunden, da hilft auch keine Wiederaufforstung durch neue Fichtenplantagen von geringem ökologischen Wert. Was dagegen dringend notwendig ist, um Lebensräume zu bewahren (nicht nur die von Pflanzen und Tieren, sondern auch die des Menschen), ist ein zügiger und radikaler Umstieg auf regenerierbare Energie – und da geht es nicht mehr um Photovoltaik Windkraft, sondern um beides zugleich. Man mag eine Windkraftanlage nicht „schön“ finden, aber das kann kein Kriterium sein, sie nicht zu errichten, vor allem nicht in Anbetracht all der Hässlichkeiten, die uns seit Beginn der Industrialisierung sonst allerorten zugemutet wurden, um Kohle und Erdöl zu fördern und zu vertreiben.

Die Industrie denkt übrigens beim Thema Windkraft schon weiter – einem Bericht der Süddeutschen Zeitung vom gleichen Tag ist zu entnehmen, dass sich das große Chemieunternehmen Wacker in Burghausen, Hauptarbeitgeber der Region, entsetzt zeigt über das Ergebnis einer dortigen Bürgerumfrage, die den geplanten Bau einer Windkraftanlage mit großer Mehrheit abgeschmettert hat. Das Werk betont, dass es auf die Windkraft angewiesen sei, um schnell klimaneutral zu werden, auch deshalb, weil „ohne Veränderungen der Wohlstand der Region nicht zu erhalten sei“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg