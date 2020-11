In Wennigloh formiert sich Widerstand gegen Windkraftanlagen

Im Arnsberger Höhendorf formiert sich der Widerstand gegen die geplanten großen Windkraftanlagen (wir berichteten).

Die Gründung eines entsprechenden Naturschutz-Vereins, der dann ein mögliches Klagerecht voll ausschöpfen kann, ist weit fortgeschritten, für Samstagvormittag haben die Initiatoren bereits eine Mahnwache organisiert. Unter Corona-Bedingungen.

„Die meisten Wennigloher fühlen sich von den Antragstellern desinformiert“

„Die meisten Wennigloher,“ so David Mannchen als federführendes Mitglied der derzeit noch nicht in ein Vereinskorsett gegossenen Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, „fühlen sich von den Antragstellern für die riesigen Windkrafträder desinformiert und auch übergangen.“

Deshalb hätten sich schon mit den ersten Presseberichten zum Thema zahlreiche Wennigloher zusammengetan, um dieses „stark die Natur schädigende“ Vorhaben verhindern zu helfen.

Dieser Kreis habe sich schnell vergrößert. Inzwischen gebe es sogar eine örtliche WhatsApp-Gruppe dazu. „Mit über 120 Mitgliedern. Und das mit steigender Tendenz, weil es alle Wennigloher betrifft.“ Was für einen Ort mit rund 900 Einwohnern ein richtig guter Schnitt sei. Zumal man bedenken müsse, dass viele ältere Mitbürger mit den neuen Medien nicht vertraut seien.

David Mannchen: Reger Austausch in der Bürgerschaft

Der Austausch zum Windkraft-Vorhaben in Wennigloh sei sehr rege. „Hätten wir keine Corona-Krise und den nun laufenden zweiten Lockdown,“ sagt Mannchen, „dann hätten wir den Naturschutz-Verein schon längst gegründet. Aber Zusammenkünfte sind jetzt natürlich ausgeschlossen.“

Gründung eines Naturschutz-Vereins ist schon weit vorangetrieben

Eine der geplanten großen Windkraftanlagen im Vergleich zum Kölner Dom - eine Schautafel der Wennigloher Initiative. Foto: Privat

Dennoch sei man angesichts der Corona-Tristesse nicht in Tatenlosigkeit verfallen. Im Gegenteil. So sei über soziale Medien und Telefon die Gründung des Vereins weit vorangetrieben worden.

„Wahrscheinlich ist nun, dass wir den Verein zunächst in einer ganz kleinen Gruppe ins Leben rufen und dann von Haus zu Haus ziehen, um Mitglieder zu werben. Gebe es keine Pandemie,“ so David Mannchen, „hätten wir für eine öffentliche Gründungsveranstaltung sicher eine rappelvolle Schützenhalle gehabt.“

Möglichkeit zur Klage nutzen

Durch den Naturschutz-Verein, sagt Mannchen, habe man eher die Chance, bei einer drohenden Schädigung der Natur Klage zu erheben. „Und das kann man jetzt schon sagen: Sollte das Windkraft-Projekt umgesetzt werden, dann ist das ein massiver Schaden für unsere Natur. Und für Wennigloh.“

Trotz Corona werde man also im Höhendorf nicht untätig bleiben. Vielmehr stehe bereits am Samstag eine öffentliche Mahnwache mit - wegen Corona - nur zwei Leuten an (Infobox). „Und wir haben noch andere Vorhaben in Planung.“ Zudem arbeite man eng mit einer ähnlich strukturierten Gruppe in Müschede zusammen.

Faktencheck an den Bezirksausschuss Wennigloh geschickt

In einem Faktencheck hat die Gruppe ihre Kritikpunkte aufgelistet und dem Bezirksausschuss Wennigloh zugesandt. Darin wird unter anderen auf die nach Meinung der Organisatoren eklatanten Eingriffe in die Natur hingewiesen. Und auf viele vermeintliche Ungereimtheiten.

So seien beispielsweise für die Materialanlieferung für die Betonfundamente pro Windrad insgesamt 340 Lkw-Touren hin und zurück erforderlich. Pro Windrad müsse eine Fläche von 1597 Quadratmeter ausgebaggert und mit Schotter verfüllt werden.

Dafür sei jeweils eine Zufahrtsstraße mit einer Fahrbahnbreite von ca. 4,50 und einer Durchfahrtsbreite von 6 Metern vorgesehen, die als dauerhafte Baustraße bestehen bleibe. „Also noch weitere vielleicht mehrere tausend Lkw-Fuhren.“

Laut Gutachten auch besonders schützenswerte Vogelarten bedroht

Zudem würden allein 60 verschiedene Vogelarten in dem fraglichen Bereich vorkommen, darunter elf vom Aussterben bedrohte und sieben weitere auf der Vorwarnliste, Dabei auch besonders schützenswerte Arten wie Uhu, Schwarzstorch und Rotmilan. Mannchen: „Das geht aus einem Gutachten hervor, dass der Antragsteller für das Bauvorhaben selbst in Auftrag gegeben hat.“

Hinzukomme die große Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, die in den bekannten Gutachten durch geschickt inszenierte Bilder kaschiert würden. Und was, fragt die Gruppe, sei mit Geräuschbelästigung, Infraschall, dem Verlust der Naherholung, dem Wertverlust von Immobilien und Grundstücken, weil die Anlagen nah an bebautes Gebiet geplant seien?

David Mannchen: „Sollen da etwa Fakten geschaffen werden?“

Von besonderem Interesse sei auch die Klärung, warum ein Bauantrag für die Anlagen gestellt wurde, darin aber die Trassenführung für den Abtransport des produzierten Stroms nicht enthalten sei. David Mannchen: „Sollen da etwa durch den Vorabbau der Windräder Fakten geschaffen werden?“