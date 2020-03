Ein voller Erfolg war das Crowdfunding-Projekt, das die Voßwinkeler Kita St. Urbanus zusammen mit der Volksbank Sauerland zur Anschaffung einer Trinkwasseranlage gestartet hatte. Innerhalb weniger Wochen kamen nicht nur die erforderlichen 2800 Euro für den kohlensäurehaltigen Wasserspender, sondern insgesamt 4789 Euro (davon 1950 Euro von der Volksbank) zusammen. Der Förderverein der Kita („Der Stuhlkreis“) wird noch entscheiden, was vom übrigen Geld zusätzlich für den Kindergarten angeschafft wird.

Tanja Sedlaczek vom Förderverein zapft kohlensäurehaltiges Wasser aus der neuen Anlage Foto: Martin Schwarz

Die an die normale Trinkwasserleitung angeschlossene Anlage wurde Anfang dieser Woche in Betrieb genommen, nachdem die noch vorhandenen Mineralwasserflaschen geleert worden waren. Die neue Trinkwasseranlage ist nicht Eigentum der Kita, sondern für drei Jahre mit komplettem Service gemietet worden. „Wir müssen nur zwischendurch die Kohlensäure-Patrone bezahlen, wobei eine Patrone für etwa 600 Liter Wasser reicht“, berichtet Nicole Giemsch, Leiterin der katholischen Kindertageseinrichtung St. Urbanus.

Dank an alle 390 Einzelspender

Nicole Giemsch ist begeistert von der Spenden- und Hilfsbereitschaft, die das nachhaltige Kita-Projekt im Dorf und auch darüber hinaus erfahren hat. Giemsch dankt allen 390 Einzelspendern, die mit einer Mindestspende von 5 Euro das Projekt unterstützten, wodurch die Volksbank Sauerland pro Einzelspender nochmals 5 Euro (insgesamt 1950 Euro) drauflegte. Ihren Dank richtet Nicole Giemsch auch an die Mitglieder des Fördervereins, die sich mit dem Auslegen von Flyern, Anbringen von Plakaten und dem Sammeln von Einzelspenden im Projekt stark engagiert hatten.

Arnsberg Kita mit 67 Kindern In der katholischen Kindertageseinrichtung St. Urbanus Voßwinkel werden derzeit 67 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut. Die Kita ist damit voll belegt. Unter den 67 Kindern befindet sich zwölf Kinder im Alter unter drei Jahren (U3).

Einen wesentlichen Beitrag leistete auch das amtierende Voßwinkeler Schützenkönigspaar Lennart Stecken und Christina Kugel, die beide als kleine Kinder den Urbanus-Kindergarten besucht hatten und eine besondere Beziehung zu dieser Einrichtung haben. Beim Kommersabend des TuS Voßwinkel anlässlich der 100-Jahr-Feier im September 2019 ging das Königspaar von Tisch zu Tisch und sammelte Einzelspenden für das Kita-Projekt. Der Kindergarten St. Urbanus verband ein Theaterspiel beim Voßwinkeler Seniorennachmittag mit einer Spendensammlung.

Mikroplastik wird reduziert

Kita-Mitarbeiter und Eltern haben sich gemeinsam für die Trinkwasseranlage stark gemacht, um ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit zu setzen. „Nun muss nicht mehr kistenweise Mineralwasser in die Kita gebracht werden. Erzieherinnen zapfen nun das Wasser in drei Arten (mit keiner, wenig oder mehr Kohlensäure) in Glaskannen und stellen es Kindern zum Trinken auf den Tisch“, berichtet Nicole Giemsch. Beim gemeinsamen Essen können Kinder das Wasser aus Porzellantassen trinken. „Durch Verzicht auf PET-Flaschen und Gebrauch von Porzellan-Tassen können wir auch den Konsum von Mikroplastik reduzieren“, betont Tanja Sedlaczek, 2. Vorsitzende des Fördervereins.

So kann die Kita Kunststoffbecher meist auf den Nachmittagsbetrieb reduzieren, weil sich zum Beispiel nach Freispiel auf dem Außengelände Kunststoffbecher besser bewährt haben. Doch auch im Hinblick auf die Becher will die Kita nachhaltiger aktiv sein. „Damit die Kinder besser ihren Trinkbecher wiederfinden, hat sich dei Wickeder Schreinerei Dünschede bereit erklärt, für jede unserer drei Kita-Gruppen einen Getränkeständer zu fertigen. So kann jedes Kind an markierter Stelle in einem Ständerloch seinen Becher abstellen“, berichtet Nicole Giemsch.