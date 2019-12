Sundern/Oeventrop. Nach Einbrüchen in Wohnhäuser und einen Kindergarten in Sundern und Oeventrop ermittelt die Polizei. Zeugen sind zur Mithilfe aufgerufen.

In Sundern und Oeventrop sind Einbrecher unterwegs

Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei in Arnsberg und Sundern. Zwei Einbrüche sind am vergangenen Sonntag bei der Polizei in Sundern gemeldet worden. Zwischen 14.45 und 22 Uhr hebelten Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses am Lärchenhang auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Balkontür aufgebrochen

Über einen Balkon brachen die Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Settmeckestraße ein. Zwischen 15.30 und 20.20 Uhr brachen sie die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf. Die Wohnung wurde durchsucht. Mit Bargeld konnten die Einbrecher unerkannt flüchten. Zeugen sollten sich in beiden Fällen mit der Polizei in Sundern unter 02933-90200 in Verbindung setzen.

Einbruch in Kindergarten

Ebenfalls am Sonntag ist der Polizei in Arnsberg ein Einbruch in einen Kindergarten gemeldet worden. Zwischen Freitag und Sonntag schlugen die Täter die Fensterscheibe des Kindergartens Rappelkiste an der Glösinger Straße in Oeventrop ein. Sie durchsuchten einen Raum und entwendeten einen Tresor. Hinweise an die Polizei in Arnsberg unter 02932-90200.