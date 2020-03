Die Darts-Open in Hachen sind wegen des Coronavirus ausgefallen. Die Leidenschaft für Pfeile und Board kennt im Dorf trotzdem keine Grenzen. Jeden Mittwoch treffen sich die Darts-Spieler beim TuS Hachen, in der Regel – jedenfalls. Bevor sie ihrem geliebten Sport nachgehen können, gibt es in der Halle des TuS Hachen am Sportplatz aber einiges vorzubereiten.

Seit dem Start der eigenen Abteilung im Verein im Jahre 2016 haben die Aktiven die Halle so hergerichtet, dass sie sie für den wöchentlichen Spielbetrieb gut nutzen können. Aber erst nach rund 30 Minuten Vorbereitung kann der erste Pfeil auf das Board geworfen werden. Abteilungsleiter Daniel Schmitt-Hecking und sein Stellvertreter Roberto Turco zählen dabei auf die Unterstützung aller aktiven Spieler.

Sundern Short-Leg-Variante In der Hachener Darts-Abteilung wird auch die „Short-Leg-Variante“ gespielt, bei der mit 18 Pfeilen von 501 Punkten auf null geworfen wird. Gute Dart-Boards sind schon für 40 Euro zu bekommen, für ungefähr 120 Euro gibt es die komplette Ausstattung für einen Wurfplatz. 30 aktive Spieler hat die Abteilung, in Durchschnitt kommen 18 bis 20 Teilnehmer zu den Trainingsabenden.

Während die einen an der Hallenwand die Boards in extra dafür gebauten Hängevorrichtungen stecken, rüsten andere die Wurfstationen mit einem Abstandsbrett, dem so genannten Ochee aus. 2,37 Meter sind genau festgelegt, erst von dieser Entfernung aus darf auf die Scheibe geworfen werden.

Junge Vereinssparte

Zum Herrichten der Halle gehört aber auch die Heizung. „Die ist in der alten Turnhalle schon seit Jahren defekt“, sagt Schmitt-Hecking, deshalb habe man sich eine mobile Heizung gekauft. Zu zweit wird das Gefährt auf Rädern nach der Betankung mit Diesel in die Halle gerollt, die Abluft über Rohre durch ein Fenster ganz oben abgeleitet. Dann kann es endlich losgehen, die 30 aktiven Spieler in der Abteilung, von denen nicht immer alle da sind, scharren schon mit den Hufen und wollen werfen.

Die Darts-Spieler in der eigenen Abteilung des TuS Hachen sind seit 2016 aktiv und richtigen sich die Sporthalle zu jedem Trainingsabend nach eigenen Bedürfnissen ein. Foto: Frank Albrecht

„Ende 2016 haben wir uns mit sieben Interessierten im Röhrtaler Hof gegründet“, sagt der Abteilungsleiter. 2017 habe es das erste Turnier gegeben, das auch gleich Kultstatus erreicht habe. Das „Dreikönigsturnier“ ist in Hachen eine Tradition geworden, die auch Spieler über die Grenzen des Sauerlandes anzieht. Zum Start trafen sich hier 46 Spieler, Anfang 2020 waren es schon 91 Werfer, die aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland angereist sind.

Dass man jetzt in der Halle des TuS Hachen trainieren kann, ist für alle Aktiven ein Glücksfall. In der Gaststätte sei es einfach zu eng geworden, um den Spielspaß aller Darts-Interessieren abdecken zu können. In den Wintermonaten teilt man das Gebäude mit den Fußballern, im Sommer gehört die Halle nur dem Darts.

Ehrgeizige Ziele

Zehn Plätze werden für einen normalen Trainingsabend aufgebaut. Das Interesse an der Sportart ist in Hachen und darüber hinaus gewachsen, die Abteilung im TuS hat wegen der großen Menge von Spielern zwei Mannschaften. Beide sind seit September 2019 im Liga-Betrieb und spielen in Kreisliga Westfalen-Süd. „Das ist für uns jetzt erst mal ein Schnupperjahr“, sagt Teamkapitän Roberto Turco. Ziel sei danach in die Bezirksliga aufzusteigen.

Bei den Trainingstreffen mangelt es den Spielern nicht am nötigen Biss: „Mit neun Pfeilen die 501 Punkte auf Null zu bringen, das ist das perfekte Spiel“, zwinkert Abteilungsleiter Schmitt-Hecking. Doch davon sei man noch ein Stück weit entfernt. Dahin zu kommen wird eifrig trainiert, Darts sei ein wahnsinniger Mental-Sport. Die Spieler haben jeweils ihre eigenen Techniken. Viele Trainingsspiele helfen, dass jeder sein eigenes Spiel suchen und finden könne. Man tausche sich darüber aus.

Auch wenn die erhofften HSK-Open ausgefallen sind, freut man sich in der Abteilung auf die nächsten Herausforderungen. Das könnte dann die Ausrichtung der Freien Turnier-Serie (FTS) sein, für die sich alle Vereine beim NWDV bewerben können. „Jeder Spielort ist hier gerne gesehen“, weiß der Teamkapitän, und die Kosten für das Mitmachen seien sehr überschaubar: Jeder Starter gibt 50 Cent in den Turniertopf, den es zu gewinnen gibt, und für ein Board wird ein Euro Gebühr bezahlt. Ein paar Kosten habe der Verein bei der Ausrichtung ja auch.

Die Turniere bringen auch Zuschauer, häufig schauen bis zu 40 Gäste zu, die mit dem Dart nichts zu tun hätten. „Wir können uns hier über verschiedene Generationen freuen“, sagt Abteilungsleiter Schmitt-Hecking. Zwischen 14 und 67 Jahren sei derzeit alles vertreten, nur Frauen hätten in Hachen noch keine Interesse am Sport gezeigt. So bleiben die Männer mit ihrer Diesel-Heizung im Winter zunächst noch unter sich.