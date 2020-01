Im SUG-Flieger von Neheim in USA und zurück in vier Stunden

Das am Morgen übliche Treiben in der Aula des St. Ursula-Gymnasiums in Neheim – und dann letzter Aufruf für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8: „Bitte begebt euch zum Check-In!“ Es ist Amerika-Tag am Gymnasium und der Einlass zu vier ungewöhnlichen Schulstunden nur mit einer Art Eintrittskarte möglich. Diese ist blau und schmal und Vielflieger wissen, es handelt sich um die Boarding-Card. „Das ist schon mal wichtig für die spätere Gruppenarbeit“, erklärt Ida Eickel aus dem Vorbereitungsteam der Schule. Sie selbst geht in die Q II und hat mächtig Spaß daran, mit anderen den Tag für die jüngeren Schüler durchzuführen.

Unterstützung durch ältere Schüler

Die anderen, das sind Fjolla, Flora, Ida, Ben, Timon, Samu, Giuliana und Simon auch aus der Q II, die sich zusammen mit Englischlehrerin Conny Nordhoff die Reise über den Teich ausgedacht haben. USA hin und zurück in vier Stunden – geht das? Für Ben Riepe aus der Oberstufe des SUG keine Frage. „Ich habe über einen Schüleraustausch ein Jahr lang in den USA gelebt, jetzt wollen wir anderen der Schule das Land etwas näher bringen“, freut sich Ben. Klar, angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen ist das gerade eine schwierige Zeit, in der es auch viele Fragen gebe. Ganz und gar nicht hinterfragt wird die ungewöhnliche Sitzordnung in der Aula: Nach dem Check-In nehmen die Schüler ihre Plätze ein, drei Sitzreihen mit je vier Stühlen sind aufgestellt, dazwischen je ein Gang. Nur Sicherheitsgurte gibt es nicht, und nach dem Start mit einem Film macht sich auch keine Stewardess mit Getränken auf den Weg.

Finn, Klara und Lena aus der Stufe 8 haben noch keine eigenen Erfahrungen mit Amerika gemacht, die englischen Texte sollen ihnen dabei helfen. Foto: Frank Albrecht

Aula wird zum Flugsimulator

Dafür bekommen die Schüler wie in einem Flugsimulator das Gefühl, sie heben vom Boden ab – weg vom SUG und ab nach Amerika. Schon beim Blick durch die kleinen Fenster auf der Leinwand der Aula kann man das Reizvolle des fernen Landes erleben. Im Schnellflug werden die bekannten Sehenswürdigkeiten überflogen, Las Vegas und der Grand Canyon dürfen auf keinen Fall fehlen. „Wir haben extra eine Simulation mit freiem Material zusammen gebastelt“, erklärt Lehrerin Nordhoff, ausnahmsweise in Deutsch. Denn beim Amerika-Tag spricht man nur Englisch.

Kritische Stimmen

Alles schön und gut, aber Timon Wendtland aus dem Vorbereitungsteam hat eine geteilte Meinung zum Land. „Seit der Gründung der USA hat es dort nur 26 Jahre gegeben, in denen die USA nicht irgendwo auf der Welt in Konflikte eingebunden waren“, sagt der Schüler nachdenklich. Und, dass Amerika nur angeblich der große liebe Bruder sei. Timon hat keine besonders gute Meinung, die Extreme an den Seiten geben ihm zu denken. Aus eigener Erfahrung weiß er aber, die Menschen im Land sind freundlich und die Landschaft ist schön.

Spannender Unterricht

Davon haben sich inzwischen auch die Schüler aus der Klasse 8 überzeugt, längst ist ihr Flieger wieder in der Aula gelandet und die Bordkarten werden wichtig. Überall finden sich nach deren Farben die Gruppen zum Arbeiten zusammen, Themen wie Ureinwohner, Sklaverei und Hollywood stehen auf dem Programm. Finn, Klara und Lena, alle 13 Jahre alt, sind noch gespannt. Nein, eigene Erfahrungen mit dem Land haben sie nicht, aber die Idee „Amerika-Tag“ hört sich doch spannend an. Ihre Alternative dazu wäre der ganz normale Englischunterricht gewesen, die kurze Reise über den Teich mal was ganz anderes.

Arnsberg 87 Schüler nehmen am Projekttag teil Am Amerika-Tag im St. Ursula Gymnasium Neheim nahmen insgesamt 87 Schülerinnen und Schüler teil, die von der Q II unterstützt wurden. Das erlangte Wissen aus den Filmen und Texten wurde in einem Quiz für die Schüler abgefragt. Im Rahmen der Sprachprojekte am SUG gab es auch schon Förderkurse mit einem „Nativ-Speaker“ aus England

Damit das Lesen der englischen Texte und Beantworten der Fragen nicht zu schwierig wird, helfen weitere Schüler aus der Q II. „Amerika ist das Jahresthema für die Stufe 8“, erklärt Lehrerin Nordhoff und Leiterin der Arbeitsgruppe „ProLingua“ am SUG. Neben dem Amerika-Tag sind auch andere Sprachprojekte wie die literarische Gruselnachtwanderung Teil des Lehrplans der Fachschaft Englisch. Den Schülerinnen und Schülern aus der Stufe 8 ist das recht. Sie erfahren von ihrem Schülerteam noch mehr Interessantes über das Land, sehen noch einen Film über das Land und lernen auch das amerikanische Wahlsystem kennen. Exemplarisch werden sogar von sechs Bundesstaaten aus die Wahlmänner zur Wahl des Präsidenten geschickt.

Viel zu schnell gehen die vier Stunden Amerika-Reise vorbei, und in der Abschlussbewertung kleben alle ihre Punkte dort, wo es ihnen besonders gut gefallen hat. In der Cafeteria warten dann auch noch Stärkungen, die zum Amerikatag passen.