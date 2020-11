Im Buch oder auf CD: Heimatgefühle auf Plattdeutsch erleben

Josef Dahme aus Müschede hat ein neues Buch verfasst, in dem er anderen Menschen die plattdeutsche Sprache näherbringt.

Müschede. Goethes Appell „was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen!“ mag heute antiquiert erscheinen. Aber, so erzählt uns der 85-jährige Mundartdichter Josef Dahme aus Müschede, „er verdient sehr wohl Beachtung, wenn er sich auf unser wichtiges Kulturgut, die Sprache bezieht“.Im Elternhaus, so erzählt er weiter, bekam er das Rüstzeug für die Mundart. Die Großeltern hätten zuhause nur platt gesprochen und er habe schon damals schon „so eine Antenne“ dafür gehabt, wäre quasi automatisch in diese Sprache mit eingebunden gewesen. Es war sozusagen sein Fundus, auf den er später trefflich aufbauen konnte.

Dr. Felix Wortmann als Mentor

In Dr. Felix Wortmann, geboren in Müschede, fand der junge Student dann so etwas wie einen Mentor. Wortmann hatte zu der Zeit (1956 – 1961) einen Lehrauftrag für Niederdeutsche Mundarten an der Uni Münster, an der auch Jupp Dahme studierte. Darüber hinaus hatte Wortmann auch ein Herz für hungrige Studenten, denen er ab und zu ein Essen spendierte. Offensichtlich gelang es ihm aber auch, dem jungen Studenten Appetit „auf mehr“ zu machen. Denn, so erzählt Jupp Dahme, „da begann meine lexikalische Sammlertätigkeit nach mundartlichen Wörtern, Redensarten, Sprechweisen u.v.m.

So sieht das Cover des neuen Buchs von Josef Dahme aus Foto: Ingo Ramminger / WP

„Viel später, nach seiner Pensionierung als stv. Schulleiter des Graf-Gottfried-Gymnasiums in Hüsten, sollte diese Sammlertätigkeit dann in das „Müscheder Wörterbuch“ münden. Einem 508-seitigen Nachschlagewerk, dass er zusammen mit seinem Freund Fritz Schulte herausgebracht hat. Einmal im „Unruhestand“ begann Josef Dahme ungeahnte schriftstellerische Tätigkeiten zu entwickeln. Er, der früher am GGG „Leistungskurse Französisch“ abhielt, fing nun, in Anlehnung an französische Impressionisten an, Lyrik in Reime zu setzen.

Vielfältiges literarisches Werk

Danach entwickelte sich alles fast von alleine. Oder, um es mit den Worten unseres Dichters zu sagen, „ein Perpetuum mobile“ war entstanden. Vier Bände Lyrik, 13 Bände elegische Charaktere, 12 Bände „menschliches, allzu menschliches“, alles natürlich in Mundart und mit einem kleinen Augenzwinkern. Ein erweitertes Themenfeld war also gefunden. So war es nur noch ein kleiner Schritt hin zu „Rippräppken, Dönekes, Vertellekes, Anekdäoten“, von denen es inzwischen 19 Bände gibt.

Jupp Dahme präsentiert an jedem ersten Montag im Monat von 20-21 Uhr in der Radiosendung „Do biste platt“ Texte aus seiner Feder sowohl in platt, wie auch in hochdeutscher Übersetzung. Produziert wird die Sendung von der „HochSauerlandWelle“, gesendet wird sie über Radio Sauerland. „Do biste platt“, mit Chefredakteur Markus Hiegemann, widmet sich jeden Montag im Radio eine Stunde dem Erhalt und der Pflege der sauerländischen Mundart.

Reinerlös für gemeinnützige Zwecke Buch und CD können zum Preis von 12,80 Euro bei Ingo Ramminger, Studio Arnsberg der HochSauerlandWelle, erworben werden. Telefon: 02932 - 39560. Der Reinerlös geht an gemeinnützige Zwecke zur Förderung der plattdeutschen Sprache . Alle Texte sowohl in plattdeutsch wie auch in hochdeutsch im Buch. Zusätzlich alle Texte in platt auf der beiliegenden CD . Mehr Informationen im Internet unter www.dobisteplatt.de

Erstmals erscheint nun in Zusammenarbeit mit Markus Hiegemann, der auch gleichzeitig als Herausgeber fungiert, ein Querschnitt durch das literarische Schaffen des Jupp Dahme als Buch. „Et lutt häimsk op platt!“ – Auf platt klingt es heimisch, so der Titel. „Unser Hochdeutsch“, so Dahme zum Schluss unsers Gespräches, „wäre um vieles ärmer, wenn es die Melodik der plattdeutschen Sprache nicht so als Vorbild hätte“. Und zum Abschluss zwei Zeilen aus seinem Gedicht über Müschede: „bann vey trecket tehäope an äinem Strange, weert et ues vüör schlechten Teyen nit bange – wenn wir zusammen an einem Strang ziehen, wird es uns vor schlechten Zeiten nicht bange.