Hüstener Hochzeitssängerin sorgt für emotionale Momente

Mit ihrem Gesang sorgt Astrid Rünker für gefühlvolle Momente bei Hochzeiten. Die Sängerin verrät, wie sie selbst die Auftritte erlebt und welche Songs Dauerbrenner sind.

Arnsberg Zur Person Astrid Rünker ist 38 Jahre alt, stammt aus Essen und lebt mittlerweile in Hüsten. Sie arbeitet hauptberuflich als pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA). Mehr als zehn Jahre lang hat die Hüstenerin bei den Holy Spirit Gospel Singers in Arnsberg und in der Band des Worshipcafés gesungen. Zudem hat sie lange Querflöte gespielt. Jüngst hat die 38-Jährige ein Intensivjahr zur Gesangstechnik „CVT – Complete Vocal Technique“ absolviert. Für ihre Auftritte als Hochzeitssängerin ist sie noch auf der Suche nach einem Pianisten oder Gitarristen, der sie begleiten würde.

Was reizt Sie am Gesang bei Hochzeiten?

Astrid Rünker Ich habe schon immer gerne gesungen, in Bands und Chören. Irgendwann hatte ich Lust, intensiver Gesangsunterricht zu nehmen. Dabei ist meine Leidenschaft für Balladen geweckt worden. Und wo sind die passender als bei einer Hochzeit. Musik macht eine Trauung noch gefühlvoller. Zu diesem Tag eines Paares etwas beizutragen, das ist sehr besonders.

Wie bewegend sind solche Momente dann auch für Sie als Sängerin?

Sie sind für mich tatsächlich auch emotional, gerade wenn ich vorher viel Kontakt zum Brautpaar hatte und ich sehen kann, wie die Braut unter Tränen auf ihren künftigen Ehemann zuschreitet. Aber meine Aufgabe ist es natürlich, Emotionen zu transportieren, ohne selbst in Tränen zu zerfließen. Das ist mir bisher auch gelungen. (lacht)

Welchen Tag haben Sie in besonderer Erinnerung?

Die Hochzeit meiner besten Freundin bleibt mir durch die persönliche Verbindung natürlich in besonderer Erinnerung. Das Schöne war, dass es mit Zustimmung des Pastors auch in der Kirche möglich war, die Lieder zu singen, die dem Brautpaar besonders am Herzen lagen. Die erste Trauung eines fremden Paares, bei der ich gesungen habe, war aber auch etwas Besonderes, denn es war die erste freie Trauung, die ich miterlebt habe.

Und wenn sich ein Brautpaar speziell kirchliche Lieder wünscht?

Das kommt mir sehr entgegen, der Glaube ist auch in meinem leben ein wichtiger Bestandteil, deshalb kann ich christliche Lieder auch aus Überzeugung singen.

Welche Popsongs sind besonders gefragt?

Was immer wieder nachgefragt wird, sind Titel von Elton John und Phil Collins, „Dir gehört mein Herz“ und „Your Song“ zum Beispiel. Seite einiger Zeit ist auch „Perfect“ von Ed Sheeran sehr gefragt. Es gibt Dauerbrenner und Trends. Das ist spannend zu beobachten.

Was ist ein aktueller Trend?

Deutsche Songs sind tatsächlich immer beliebter, zum Beispiel von Johannes Oerding. Ich habe oft den Eindruck, dass die Paare bei deutschen Songtexten einen besseren Zugang zum Inhalt und zum Gefühl haben.

Gibt es auch No-Gos, Lieder, die Sie auf keinen Fall singen würden?

Wenn ein Lied dem Paar sehr am Herzen liegt, muss der Song nicht unbedingt mein persönlicher Geschmack sein. Aber ich würde offen sagen, wenn etwas gesanglich schwierig umzusetzen ist.

Wie sehr fühlen sich die Paare aus Ihrer Sicht unter dem Druck, eine möglichst perfekte Traumhochzeit zu organisieren?

Schon sehr, ich bekomme das auch von den Dienstleistern mit. Die Ansprüche an diesen besonderen Tag haben zugenommen, viele vergleichen ihre Feier auch mit der von Freunden oder Verwandten, die vor ihnen geheiratet haben. Und auch durch den Vergleich mit Bildern auf Instagram oder TV-Sendungen wie „Zwischen Tüll und Tränen“ oder „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ steigt der Druck.

Stichwort Druck: Was würde passieren, wenn Sie kurz vor einer Feier krank werden?

Es gibt zum Glück ein gutes Netzwerk aus Kollegen in der Region. Sie würden einspringen, wenn ich zum Beispiel kurz vor einem Auftritt erkranken sollte und meine Stimmbänder angeschlagen sind. Mit ihnen kann ich auch Kontakt aufnehmen, wenn ein Paar bei mir einen Termin anfragt, der in meinem Kalender schon belegt ist.