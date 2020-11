Hüstener Gospelchor stimmt mit CD auf Weihnachten ein

Die Holy Spirit Gospel Singers haben eine CD (Live-Mitschnitt) ihres Weihnachtskonzerts aus dem vorigen Jahr fertigen lassen.

Hüsten . Das Corona Virus nahm auch keine Rücksicht auf die Holy Spirit Gospel Singers und verhinderte in ihrem Jubiläumsjahr alle geplanten Aktivitäten. Umso mehr freut sich der Chor über die Veröffentlichung ihrer CD mit Live-Mitschnitt vom Weihnachtskonzert 2019 aus der Heilig-Geist-Kirche in Hüsten.

Margret und Reinhard Gregori, die schon seit 20 Jahren im Gospelchor mitsingen, zeigen die neue Weihnachts-CD. Foto: Privat

Der Chor hat sich die neue Aufnahmen bereits gemeinsam angehört, ausnahmsweise digital per Zoom. Trotzdem stellte sich schnell wieder die außergewöhnlichen Stimmung vom Konzert ein. Und es konnte endlich wieder gemeinsam gesungen werden, etwas was bis dahin aufgrund der Auflagen nur sehr eingeschränkt möglich war. Nun freuen sich alle Holy Spirit Gospel Singers über den Verkaufsstart der CD. Der Chor hofft, dass sie ihren Zuhörern ebenso gut gefällt wie den Akteuren und dass der Funke genau wie beim Weihnachtskonzert wieder überspringt.

Einige Verkaufsstellen

Die CD kann erworben werden bei : Buchhandlung Sonja Vieth in Arnsberg, Büchereck Hüsten und Outdoorbedarf Wind & Wetter in Neheim. Außerdem ist die CD online unter www.hsgs.de erhältlich. Die CD kostet 15 Euro, bei Vorzeigen des HSGS-Konzerttickets vom 15. Dezember 2019 gibt es zwei Euro Preisnachlass. Damit findet das Jahr 2020 für den Chor trotz allem einen versöhnlichen Abschluss. Und was das Jahr 2021 bringt? Das können die Holy Spirit Gospel Singers auch nur abwarten.