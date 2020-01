Michael Stiehler, Diakon in der Hüstener Petrigemeinde, will sich in seinem künftigen Priester-Beruf nicht verstellen.

Hüstener Diakon will locker und menschlich bleiben

Hüsten. Viele Katholiken aus Hüsten und Umgebung haben den 26-jährigen Diakon Michael Stiehler, der bereits seit Oktober 2018 zum Pastoralteam St. Petri Hüsten gehört, schon kennengelernt. Nun steht für den jungen Mann, der aus der Hilchenbacher St.-Vitus-Gemeinde stammt, die Priesterweihe am 30. Mai 2020 im Paderborner Dom bevor. Unsere Zeitung sprach mit dem jungen Mann über seine Wünsche und Erwartungen an den Priesterberuf und seine bisherigen Erfahrungen als Diakon.

Fast achtjährige Ausbildung zum Priester

Das Diakonat in Hüsten gehört zur fast achtjährigen Ausbildung zum Prietser. Auf die Frage, ob er schon immer Priester werden wollte, lächelt Michael Stiehler. „Wie es fast jedem Kind nach der Kommunion geht, hat man erstmal nicht mehr so richtig Lust auf Kirche.“ Sein Bruder war Messdiener, dadurch wusste er was ihn so erwartet. „Erst die Gruppenstunden vor der Firmung, hatten mein Interesse so richtig geweckt. Danach bin ich reingewachsen“, erinnert sich Stiehler.

Arnsberg Primiz in Hüstener Petrigemeinde Michael Stiehler hält seine erste Messe nach der Priesterweihe (Primiz) am Pfingstmontag, 1. Juni 2020, in der Hüstener Petrigemeinde. „Ich bin für eine kurze aussagekräftige Predigt. Was man in knapp zehn Minuten nicht vermitteln kann, schafft man auch nicht in 15 Minuten oder länger“, meint Stiehler. Zum zölibatären Priesterleben sagt Stiehler: „Ich lebe zwar alleine, aber bin niemals einsam. Es gibt so viele Menschen in der Gemeinde und soziale Kontakte. Wirklich tiefe und tragende Freundschaften sind entstanden.“ Mit Jugendlichen aus der Hüstener Petrigemeinde plant Michael Stiehler eine Reise nach Assisi im Juli 2020.

Michael Stiehler half in der Küsterei und war wöchentlich in der Kirche. Mit 16 Jahren entschied er sich für ein Schulpraktikum in der Pfarrei. „Ich wollte sehen und hören, was da so abläuft und was ein Pastor den ganzen Tag macht“, erzählt Stiehler. Der verstorbene Pfarrer Martin Asshauer zeigte ihm das weitgefächerte Tätigkeitsfeld. „Er sagte immer, dass ich sein Schatten sei. Ich nahm jede Möglichkeit wahr, ihn zu begleiten“, betont der heutige Diakon. Dann wurde Stiehler in den Vorstand des Pfarrgemeinderats gewählt. Nach dem Abitur stand für ihn fest, dass er Theologie studieren möchte. Im Hinterkopf waren noch Jurastudium oder eine Bewerbung bei der Polizei. „2011, ein Jahr vor meinem Abi, besuchte ich den Treffpunkt ‚Priester gesucht‘. Dieser Treffpunkt hat mich stark beeinflusst“, so Stiehler. Er bewarb sich für ein Studium in Paderborn. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und sich nur dort beworben. Es folgten drei Bewerbungsgespräche und eine ärztliche Untersuchung. Die Zusage bekam er per Telefon. Plan B war: „Polizist.“

Nun hieß es, sechs Jahre durchziehen bis zum „Magister der Theologie“. „Ich habe mich nicht unter Druck gesetzt. Nimm wahr und schau dich um, habe ich mir vorgenommen“, so Stiehler. Zum Studium gehören viele Praktika. Er ging auch zur Polizei-Seelsorge. „Da war ich immer mittendrin dabei. Ich habe mich total sicher gefühlt. Ich will immer Erfahrung sammeln und nah am Menschen sein. Die Praktika haben mich durch das Studium getragen“, betont der Diakon.

Praktikum in Röhrschule

Menschlichkeit und Offenheit haben ihn beeindruckt. Militärseelsorge ist noch ein Thema. In Hüsten hat er sechs Monate ein Praktikum in der Röhrschule absolviert. Neben Religion unterstütze er in den Unterrichtsfächern Mathematik, Deutsch, Sport, Englisch. Nach der Weihe zum Diakon im Mai 2019 unterstützte er weiter den Unterricht. „Die Schüler sind so dankbar. Sie freuen sich mich zu sehen und empfangen mich ganz besonders auf ihre herzliche Art“, grinst Stiehler.

Sein Schwerpunkt liegt eben in der Jugendarbeit. In der 72-Stunden-Aktion hat er mit der Messdienergruppe ein „Crosspoint“ (Gartenhaus) gebaut. Es ist Treffpunkt der Jugendgruppen und Messdiener-Gruppenraum. „Raus aus den Kellerraum, hoch ins Leben. Es ist eine nachhaltige Arbeit für die Jugendlichen. Man muss Perspektiven und Erlebnisse schaffen“, meint Stiehler. Seine eigene Beschreibung: „Locker und menschlich bleiben. Ich muss in mir selbst authentisch sein. Ich will mich nicht verstellen“, so Stiehler.

Ort der ersten Vikarstelle wird am Ende eines Mittagessens genannt

Vor der Priesterweihe werden sich Erzbischof Hans-Josef Becker, Ausbildungsleitung und Kommission über den Diakon in der Pfarrei erkundigen. Während des Mittagsessen nach der Priesterweihe bekommt der neue Vikar beim Mittagessen (während des Nachtischs) gesagt, welche Stelle er bekommt. „Eröffnet wird mir das in einem separaten Raum durch den Bischof, Personalchef, Generalvikar und Ausbildungsleiter (Regens)“, so Stiehler. Gäste und Familienangehörigen werden am Mittagstisch vom stellvertretenden Ausbildungsleiter informiert. Im Vorgespräch hat er folgenden Wunsch geäußert: „Es muss eine Stelle sein, die 99,9 Prozent mit der in Hüsten übereinstimmt“, lacht Stiehler. Ihm ist klar, dass es das nicht geben wird. Seit 30 Jahren ist kein Diakon in seiner letzten Pfarrei geblieben. Hilchenbach wird es auch nicht sein.