Der „Wesco Weihnachtsmarkt“ 2019 startet am Freitag, 29. November“.

Wesco Hüsten: „Wesco Weihnachtsmarkt“ startet am 29. November

Hüsten. Auch in diesem Jahr konnten wieder zahlreiche neue Anbieter gewonnen werden. Auftakt des Wesco-Marktes ist mit einem Late-Night-Shopping.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hüsten: „Wesco Weihnachtsmarkt“ startet am 29. November

Endlich ist es wieder soweit: Der beliebte „Wesco Weihnachtsmarkt“ startet kommenden Freitag, 29. November, rund um die Villa Wesco in Hüsten.

Bis zum 21. Dezember kann dort in besonderer familiärer Atmosphäre nach schönen Geschenken gesucht und geschlemmt werden. Die Villa Wesco öffnet an allen Advents-Wochenenden ihre Pforten und bezaubert Groß und Klein mit Glühwein und Kinderpunsch sowie verschiedenen Ständen mit einer bunten Mischung an Geschenkideen und Produkten aus der Region.

Wieder viele neue Anbieter und interessante Angebote

Auch in diesem Jahr überrascht der stetig wachsende Weihnachtsmarkt mit neuen Anbietern. Ob Schmuck, Handgefertigtes aus Beton oder Holz, Kunst, selbsthergestellte Lebensmittel, Kerzen oder Töpferkunst – hier findet jeder etwas Passendes.

In der Villa Wesco können Fans der Marke Wesco die beliebten Küchenaccessoires und Abfallsammler zu Outletpreisen erwerben. Mit vielen Angeboten. Im Haus 3 erwartet die Besucher eine große Weihnachtsausstellung mitausgesuchten Deko- und Geschenkideen.

Wesco Weihnachtsmarkt: Late-Night Shopping zum Auftakt

Als besonderen Auftakt wird es am Freitag, 29. November, ein Late-Night Shopping geben – das Wesco Design Outlet und der Weihnachtsmarkt laden dann bis 21 Uhr. Wen nach dem Gestöber die Lust auf Leckereien packt, wird an der Charity-Hütte mit selbst gemachten Waffeln versorgt. Jedes Wochenende verkaufen hier Fördervereine von Kindergärten und Schulen Waffeln für einen guten Zweck.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes: Late-Night Shopping am 29. November 14 - 21 Uhr; 30. November bis 21. Dezember: freitags 14–20 Uhr; samstags 12–20 Uhr; sonntags, 13–18 Uhr. Alle Informationen zu Weihnachtsmarkt und Öffnungszeiten: www.villa-wesco.com