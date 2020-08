Finanzen Hüsten: Volksbank Sauerland bietet Banking per Video an

Hüsten. An fünf Standorten können Kunden der Volksbank Sauerland bald zu erweiterten Zeiten per Video mit den Mitarbeitern sprechen.

Beratungsgespräche sind bei der Volksbank Sauerland neuerdings per Video möglich – mit dem VR-Service-Interaktiv-System.

Die Kunden gehen in ihre Bankfiliale und regeln von dort aus alle üblichen Schalterangelegenheiten von Angesicht zu Angesicht mit einem Mitarbeiter – der sitzt in der Zentrale in Hüsten und wird per Video zugeschaltet. Der Kunde selbst steht in einer Kabine im Automatenbereich und muss sich lediglich vor der Kamera platzieren, ansonsten gibt es nichts zu bedienen. Über ein spezielles Feld kann er Bankkarte und Personalausweis vorlegen.

Team besteht aus drei Beratern

Zunächst gibt es das System in Hüsten und Arnsberg, es sollen demnächst Neheim, Sundern und Meschede folgen sowie ab 2021 auch Bestwig und Olsberg. Das Video-System kann an den Standorten montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr genutzt werden. Die sonstigen Öffnungszeiten der Filialen bleiben wie gehabt.

„Wir wollen so auch den Berufstätigen eine Verlässlichkeit in der persönlichen Beratung geben“, sagt Vorstandsmitglied Dr. Florian Müller. Im Team der Videoberatung sind drei Mitarbeiter: Karin Pirone, Kerstin Hösler und Hendrik Falke. Durch die festen Ansprechpartner will die Bank auch in der Videoberatung persönliche Bindungen zwischen Kunden und Beratern ermöglichen.

Nach mehreren Filialschließungen angesichts gesunkener Frequenzen (im März 2020 wurden Langscheid, Voßwinkel, Oeventrop und Hellefeld als personenbesetzte Standorte geschlossen) wolle man über das neue System etwas an die Kunden zurückgeben, so Vorstandsmitglied Michael Reitz.

Näheres unter www.vb-sauerland.de/vr-sisy