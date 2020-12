Hüsten/Uentrop: Unfälle mit schwer verletzten Fahrradfahrern

Hüsten/Uentrop. In einem der Unfälle in Hüsten hat ein Autofahrer laut Polizei die Vorfahrt eines Radlers missachtet.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Samstag um 11.55 Uhr auf der Bahnhofstraße / Kreuzungsbereich Arnsberger Straße, im Arnsberger Stadtteil Hüsten. Der 54-jährige Pkw-Fahrer, so die Polizei, habe die Vorfahrt eines 46-jährigen Fahrradfahrers missachtet. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es bestand aber keine Lebensgefahr.

19-jähriger E-Biker kommt ohne Fremdeinwirkung zu Fall

Ebenfalls am Samstag, 19. Dezember, kam um 16 Uhr ein 29-jähriger E-Bike-Fahrer auf einem Wirtschaftsweg in Arnsberg-Uentrop ohne Fremdeinwirkung aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch in diesem Fall bestand zum Glück keine Lebensgefahr.