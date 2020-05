Hüsten: Trauer um langjährigen WP-Reporter Karl-Heinz Keller

Hüsten. Der langjährige Westfalenpost-Reporter Karl-Heinz Keller ist am Montag, 18. Mai, im Alter von 84 Jahren gestorben.

Karl-Heinz Keller war vieles: Familienvater, Ur-Hüstener, Maschinenbautechniker (zuletzt bei Trilux beschäftigt) und für die Westfalenpost-Redaktion 48 Jahre lang ein absolut zuverlässiger Mitarbeiter. Am Montag, 18. Mai, ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Er erlag den Folgen einer schweren Krankheit, die es ihm seit Sommer 2019 nicht mehr ermöglichte, seiner Leidenschaft als Westfalenpost-Reporter nachzugehen.

Agil bis ins hohe Alter

Karl-Heinz Keller war bis ins hohe Alter ein absolut agiler Mensch. Die journalistische Arbeit hielt ihn geistig und körperlich fit. Um so schwerer fiel es ihm, nichts tun zu können. Bei einem Krankenhausaufenthalt stöhnte er darüber, dass es für ihn schwer zu ertragen sei, einfach tatenlos im Bett zu liegen.

Dem Reporter aus Leidenschaft war kein Weg zu weit: Er war von Voßwinkel bis Amecke unterwegs, um mit Block, Kugelschreiber und Fotoapparat über Ereignisse in der vielfältigen Vereinswelt oder über öffentliche Aktionen zu berichten. Darüber hinaus schrieb er viele Berichte zu Alters- und Ehejubiläen.

Freundschaften entstanden

Karl-Heinz Keller war in seinem Reporterleben der sprichwörtlich „bunte Hund“, der sich bei Vereinen schon seit 40 Jahren nicht mehr als freier Mitarbeiter der WP-Lokalredaktion vorstellen musste. In der ersten Reihe als Beobachter des öffentlichen Geschehens hat er vieles erlebt, wofür er bereits bei der Verabschiedung in seinen journalistischen Ruhestand im Herbst 2019 sehr dankbar war. „Ich habe viele Menschen kennen gelernt, die ich sonst nie getroffen hätte“, berichtete er im Gespräch mit Kollegen.

Aus den dienstlichen Treffen bei Terminen sind manchmal auch Freundschaften für Karl-Heinz erwachsen. So war es kein Wunder, dass er mit vielen Verantwortlichen, die er bei den alljährlich wiederkehrenden Veranstaltungen traf, auf du und du war.

Von den Tausenden an Terminen, die er in 48 Jahren für die WP besuchte, brachte er manche Themen für Hintergrundgeschichten mit, die er selbst dann auch umsetzte. Auch gab er hauptberuflichen Redakteuren Tipps für deren Recherchen.

Auch als Heimatchronist aktiv

Karl-Heinz Keller hat über Jahrzehnte den WP-Lokalteil mitgeprägt. Heimatforscher werden in den Zeitungsarchiven KHK-Artikel aus den Jahren 1971 bis 2019 finden. Auch Karl-Heinz war stark an Heimatgeschichte, insbesondere an Hüstener Historie, interessiert. Er hat Beiträge für die Hefte des Heimatbundes Neheim-Hüsten geschrieben. Dank seines eigenen persönlichen Archivs (in seinem privaten Büro kamen 140 DIN-A4-Ordner mit Tausenden Artikeln zusammen) war er auch ein Heimatchronist. Er hat Berichte zu vielen Themen gesammelt.

In Hüsten gut vernetzt

Karl-Heinz Keller war in Hüsten gut vernetzt. Er war überzeugter Kolping-Bruder. Der Kolpingsfamilie St. Petri Hüsten gehörte er mehr als 60 Jahre an. In dem Verein leistete er auch 25 Jahre Vorstandsarbeit. Er war auch Mitglied der Hüstener Schützenbruderschaft, der IG Metall und des Fördervereins Karolinen-Hospital. Auch mit der katholischen Kirchengemeinde St. Petri Hüsten fühlte er sich stark verbunden. Er engagierte sich einige Jahre im Pfarrgemeinderat und war auch Mitarbeiter der Pfarrzeitung „Im Blickpunkt“ sowie der Hüstener Schützenzeitung „Dei Schüttenglögers“. All dies führte dazu, dass Karl-Heinz Keller insbesondere in Hüsten sehr gut vernetzt war: Er kannte viele, viele kannten ihn. Gute Kontakte hatte er aber auch in anderen Orten des Arnsberger und Sunderner Stadtgebiets

Hoch geschätzter Mitarbeiter

Die Redaktion verliert mit Karl-Heinz Keller einen hoch geschätzten Mitarbeiter. Er hat das Berufsleben der hauptberuflichen WP-Lokalredakteure in Neheim, Arnsberg und Sundern mehrere Jahrzehnte begleitet. So herrschte große Betroffenheit und Trauer, als die Redaktion von seinem Tod erfuhr. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Magdalene, seinen Kindern und Enkeln.

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Beisetzung im engsten Familienkreis stattfinden.