Mehr als 250 verschiedene Sorten wird es beim Hüstener Käsemarkt am 28. und 29. März geben. Bereits zum 20. Mal bauen Händler aus Deutschland, Italien und der Schweiz ihre Stände in der Hüstener Ortsmitte auf für den „Sauerländer Käsemarkt“.

„Zum ersten Mal haben wir auch eine Käserei aus dem Allgäu zu Gast“, sagt Rupert Schulte vom Verkehrs- und Gewerbeverein Hüsten. „Wir freuen uns immer, wenn neue Händler dazukommen.“ Am Stand der „Walder Käsküche“ wird es Allgäuer Spezialitäten geben. Ebenfalls neu dabei wird eine Käserei aus Südtirol sein.

Jurybesetzung bleibt noch geheim

Bereits fest zum Angebot gehören neben Käse auch frische Kräuter, geräucherte Forellen, Senf, Holzofenbrot aus dem „Alten Testament“ sowie Weine aus dem Rheingau. Von einer Tradition trennen sich die Veranstalter des Käsemarkts aus Umweltgründen: Zur Eröffnung werden keine Luftballons mehr in den Himmel über Hüsten steigen. Stattdessen wird Bürgermeister Ralf Paul Bittner den Markt am Samstag, 28. März, um 11 Uhr eröffnen und den ersten Laib Käse anschneiden.

Noch geheim ist die Besetzung der Jury für den Käsepreis – die Veranstalter kündigen nur an, dass ein Ehrengast die Preisverleihung am Samstag gegen 17 Uhr übernehmen wird. Vergeben werden zum 13. Mal Medaillen in Gold, Silber und Bronze. „Wir freuen uns, dass wir die Hüstener Medaille auch bei anderen Märkten in Deutschland entdecken, wenn die Händler anschließend ihren Stand damit schmücken“, sagt Schulte.

Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Lob für die Traditions-Veranstaltung gibt es von der Stadtmarketingmanagerin. „Der Käsemarkt ist einmalig in der Region, eine tolle Sache für Hüsten und Arnsberg“, sagt Tatjana Schefers. Sie wisse zu schätzen, wie viel Engagement die Hüstener Händler für die Organisation aufbrächten. So habe der Markt auch eine hohe überregionale Anziehungskraft. Davon wollen die Händler auch beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr profitieren.