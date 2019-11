Hüsten. Dennoch konnten die Täter mehrere Uhren und einen Autoschlüssel aus dem Einfamilienhaus am Marie-Hellmann-Weg entwenden.

Hüsten: Hunde vertreiben Einbrecher

In der Nacht zu Mittwoch schlugen in einem Einfamilienhaus auf dem Marie-Hellmann-Weg in Hüsten zwei Hunde an. Eine Anwohnerin wurde wach und hörte noch das Zuschlagen einer Tür.

Bei der Nachschau stellte sie fest, dass Einbrecher die Terrassentür aufgebrochen und aus dem Haus mehrere Uhren sowie einen Autoschlüssel entwendet hatten. Vermutlich wurden die Täter durch die Hunde aus dem Haus vertrieben.

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter entgegen.