Hüsten: Gospelsänger begeistern in Heilig Geist

Das Weihnachtskonzert der Holy-Spirit-Gospel-Singers (HSGS) war erneut ausverkauft.

Schon eine halbe Stunde vor Konzertbeginn standen die Besucher in Dreierreihe bis auf dem Bürgersteig vor der Heilig-Geist-Kirche in Hüsten. „14 Tage vorher war das Konzert schon ausverkauft, es waren über 500 Karten weg. So schnell ist es noch nicht vorgekommen“, betont Martina Brunsmeier.

Arnsberg Proben mit Gospelcoach Beim Weihnachtskonzert wurde live aufgezeichnet. Es wird die fünfte CD der „Holy Spirit Gospel Singers“. 2020 feiern die HSGS ihr 20-jähriges Bestehen. Es ist geplant, im Oktober 2020 ein Jubiläumskonzert zu geben. Wann die neue CD erscheint, steht noch nicht fest; vielleicht Ende Januar 2020. Die Vorbereitungen für das Weihnachtskonzert begannen mit einem Probenwochenende im März 2019 in Altastenberg und wurden ergänzt durch den Workshop mit Gospelcoach Miriam Schäfer. Weitere Informationen unter www.hsgs.de

Bei dem traditionellen Weihnachtskonzert ist der Eintritt frei. „Wir nehmen immer gerne Spenden in der Pause entgegen“, so Ute Balkenohl. Sie ist seit 2000 die Leiterin des erfolgreichen und beliebten Gospelchors. Die Spenden fließen nicht in die Chorkasse, sondern in das neue Projekt, das Begegnungscafé ‚ZeitGeist‘ im Gemeindezentrum Heilig Geist in Unterhüsten.

Live-Aufzeichnung

Das Konzert war in einer Hinsicht anders als die vorherigen Weihnachtskonzerte. „Es wird live aufgezeichnet. Wir wollen zum ersten Mal eine reine Weihnachts-CD produzieren“, so Balkenohl. Danach waren die 19 Songs vom Gospelchor ausgesucht worden. Es waren nicht die üblichen Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“ oder „Leise rieselt der Schnee“, sondern spezielle Gospelsongs. Beim ersten Song „The bells“ merkte man schon, dass der Chor sich sehr gut vorbereitet hatte. Stefan Wolf überzeugte mit seinen Solos.

„The bells“ ist Teil des Weihnachtsmusicals „Almost There“. Den Song mit gleichnamigem Titel sang Balkenohl solo, wobei Wolf noch mit einstimmte. Sie wurden von Sonja Weidner auf der Violine begleitet. „Dieses Lied sagt mir, dass Gott immer für mich da ist“, so Balkenohl.

Zuhörer dürfen mitsingen

Pastor Josef Slowik erinnerte kurz an die Gründung des Gospelchors vor 19 Jahren. Er wünschte sich, durch die Gospelsongs erzeugte Freude im Herzen der Zuhörer bleibt und mit nach Hause genommen wird. Das Publikum durfte sogar mitsingen: „You are the light of the world“ (Du bist das Licht der Welt) mit dem Refrain „Gloria in Excelsis Deo“.

Weitere Solisten im Programm waren Silke Völker, Peter Wüllner und Dunja Fricke. Brunsmeier erwähnte: „Der Chor hat in der letzten Zeit einigen männlichen Zuwachs bekommen. Jetzt sind es zehn.“ Die hatten schon einen Soloauftritt mit dem „Joseph’s Song“ (Musical „Almost There“). Musikalisch begleitet wurde der Chor von der Band „Everlasting“.

Beim Song „You came“ zeigte Völker ihre Solo-Qualität. Nur als Background stimmte der Chor ein. Kurz vor dem Ende des Weihnachtskonzertes gab es eine Unterbrechung. „Wir möchten allen Menschen danken, die es ermöglicht haben, dass wir heute hier stehen können“, betonte Balkenohl.

Gemeinsam mit den anderen Sängern verteilte sie kleine Präsente an die Helfer im Hintergrund. Am Ende des Weihnachtskonzerts gab es lang anhaltenden Applaus, zwischenzeitlich mischten sich sogar Bravo-Rufe darunter.