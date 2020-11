Hüsten: Einbrecher durchsuchen Raum im Franz-Stock-Gymnasium

Was genau die Einbrecher in der Schule suchen, ist bislang nicht bekannt.

Hüsten. Über ein Fenster brechen Unbekannte ins Gymnasium in Hüsten ein und durchsuchen einen Raum. Die Polizei ermittelt.

Ins Franz-Stock-Gymnasium am Berliner Platz sind unbekannte Täter am Wochenende eingebrochen.

Zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, stellten die Täter eine Bank an das Gebäude. Darüber kletterten sie zu einem Fenster im ersten Obergeschoss und öffneten dieses. Sie betraten den Raum, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch keine Gegenstände. Andere Räumlichkeiten betraten die Täter nicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

