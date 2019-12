HSK entlastet seine Kommunen bei der Kreisumlage

Eine gute Nachricht für die Kämmerer der zwölf Kommunen des Hochsauerlandkreises: Der Kreistag folgte am Freitag mehrheitlich dem Vorschlag der CDU-Kreistagsfraktion, den Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage für 2020 um 0,85 Prozentpunkte zu senken. Damit legt die CDU mit Blick auf die bei der Haushaltseinbringung vom Landrat vorgeschlagene Absenkung (wir berichteten) noch 0,40 Prozentpunkte drauf.

Arnsberg Trotz Hebesatzsenkung: Kommunen zahlen drauf Trotz der deutlichen Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage für 2020 (minus 0,85 Prozentpunkte) müssen neun der zwölf Kommunen des Hochsauerlandkreises kommendes Jahr tiefer in die Tasche greifen. Grund dafür sind die unterschiedlich hohen Steuereinnahmen im laufenden Jahr, die in die Bemessungsgrundlage einfließen. Städte und Kommunen, in denen es 2019 finanziell „gebrummt“ hat, zahlen trotz niedrigerem Hebesatz 2020 real mehr Geld (Details dazu in der Tabelle unten). Hintergrund dazu: Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten/Gemeinden erheben. Sie berechnet sich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der Kommunen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz (Hebesatz) als Kreisumlage

definiert.

Trotzdem dürfen sich nur wenige Finanzchefs der Städte und Gemeinden über real sinkende Kosten freuen, neun HSK-Kommunen zahlen 2020 de facto mehr (siehe Tabelle und Infokasten). „Gewinner“ sind im kommenden Jahr lediglich Bestwig, Meschede und Olsberg, deren Kämmerer weniger an die Kreis­kasse abführen müssen als im Jahr 2019. Brilon hingegen legt schon zum zweiten Mal in Folge kräftig drauf, fast 1,4 Millionen Euro mehr werden für das kommende Jahr „aus dem Osten“ an den HSK bezahlt.

Mit der erneuten Senkung der Kreisumlage wolle die CDU-Fraktion den Städten und Gemeinden finan­ziellen Spielraum für die Er­füllung ihrer Aufgaben geben, hatte die Mehrheitsfraktion schon im Vorfeld der Kreistagssitzung erklärt.

CDU-Fraktionsvorsitzender Ludwig Schulte (Sundern) schlug in seiner Haushaltsrede vor, zur Deckung des als Folge der zusätzlichen Senkung entstehenden Finanzierungsbedarfs weitere Haushaltspositionen zu verändern. Der dann noch verbleibende Rest – rund 600.000 Euro – soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Dies halte die CDU für vertretbar, so Schulte.

FDP und Grüne tragen die Senkung um 0,85 Prozentpunkte mit; der nötige Beschluss wurde während der Sitzung gefasst; der Hebesatz liegt somit für das kommende Jahr bei 34,42 Prozent (im Jahr 2019 wurden 35,27 Prozent festgelegt).

Die von der SPD-Fraktion beantragte Senkung um 1,1 Prozentpunkte fand keine Mehrheit.

HSK-Kreisumlage 2019 und 2020 im Vergleich. Foto: Torsten Koch / WP

In ihren Haushaltsreden thematisierten alle Fraktionen neben den Finanzen vor allem die umfangreichen Aus- und Neubaumaßnahmen an der kreiseigenen Berufskollegs. Wie berichtet, werden allein für den Neubau eines Gebäudes am Berufs­kolleg Berliner Platz in Hüsten in den nächsten Jahren ca. 40 Millionen Euro in die Hand genommen. Gut investiertes Geld, so der überwiegende Tenor. Lob gab es für das inzwischen eingeführte Alarmierungssystem „Mobile Retter“ und die Entscheidung für das „Azubi-Ticket“. Der notwendige weitere Ausbau der Breitbandversorgung im HSK soll konsequent fortgeführt werden, trotz des kleinen Rückschlags beim 5G-Innovationsprogramm (wir berichteten). SPD-Fraktionschef Reinhard Brüggemann beantragte, zusätzlich 50.000 Euro „für weitere Planungen zum Mobilfunkausbau“ in den Haushalt 2020 einzustellen. Beschlossen wurden dann 100.000 Euro – mit Sperrvermerk (die Verwaltung prüft zunächst).

Die FDP sieht den HSK „mit diesem Haushalt gut aufgestellt“ (Friedhelm Walter in seiner Rede); Grüne und Sauerländer Bürgerliste (SBL) kritisieren – wie schon in den Jahren zuvor – vor allem das Festhalten des Kreises an seinen RWE-Aktien sowie an der Winterberger Bobbahn.

Die Grünen tragen den Haushalt 2020 jedoch „grundsätzlich mit“; ein weiterer Baustein der am Ende breiten Mehrheit für die im Haushaltsbuch 2020 festgelegten Finanzen und Maßnahmen.

Die Linke lehnte den Haushalt ab.