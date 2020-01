Arnsberg. Der Kreisparteitag der AfD wird nach dem Abbruch in Arnsberg im November und internen Streitigkeit neu angesetzt. Ein Ort wird noch nicht genannt.

Nach dem in der Stadt ohnehin umstrittenen und dann nach internen Streitigkeiten AfD-Kreisparteitag in der alten Neheimer Realschule abgebrochene Kreisparteitag soll voraussichtlich am 1. März neu angesetzt werden. Der schlichtende Bezirk wird dazu einladen. Ein Ort wird noch nicht genannt. „Bei den Fristen zur Kommunalwahl befinden wir uns damit im grünen Bereich, da diese erst im Juni ablaufen“, sagt der Arnsberger zuletzt amtierende Kreisvorstandssprecher Jürgen Antoni.

Das geschah im November

Hintergrund: Nach Rücktritt des ehemaligen Schatzmeisters sei innerhalb einer Dreimonatsfrist ein neuer Parteitag für den 13. September angesetzt worden. Für diese Übergangszeit hatte der Kreisvorstand einen kommissarischen Schatzmeister bestimmt. Dieser Kreisparteitag sei kurz vor Eröffnung mangels Räumen abgesagt worden. Beim Termin im November stellte der Versammlungsleiter fest, dass die „Dreimonatsfrist“ seit Rücktritt des „alten Schatzmeisters“ überschritten sei und der Kreisvorstand somit faktisch nicht mehr im Amt sei. Aus der Versammlung sei darüber hinaus angemerkt worden, dass die Einladung anzufechten sei. Es konnte damals innerhalb der Versammlung kein Einvernehmen hergestellt werden. Im Gegenteil: mindestens ein Mitglied habe sich für das Einreichen einer Anfechtungsklage beim Landesschiedsgericht ausgesprochen. „Da Verfahren beim Landesschiedsgericht bekanntermaßen auch schon mal über ein Jahr dauern, wäre unser Kreisverband in dieser Zeit handlungsunfähig gewesen“, so Antoni, „dieses hätte wiederum bedeutet, dass wir als handlungsunfähiger Kreisverband nicht an den Kommunalwahlen im nächsten Jahr hätten teilnehmen können“.

Antoni entschied sich daher im November, einen Geschäftsordnungsantrag auf Beendigung des Parteitages zu stellen. Dieser sei mit großer Mehrheit angenommen und der Parteitag somit beendet worden. Die kommissarische Geschäftsführung liegt seitdem beim Landes- bzw. Bezirksverband. Der muss zu einem neuen Kreisparteitag einladen.