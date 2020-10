Hobby-Bäckerin aus Voßwinkel sorgt für Tortenträume

In ihrer Küche schafft Victoria Nowaczek süße Kunstwerke: Die 24-Jährige backt Cupcakes und Torten mit fantasievollen Motiven. Ob im Meerjungfrauendesign, in Form eines Bierkrugs oder verziert mit vielen bunten Blumen: Aus Mehl, Butter, Zucker und weiteren Zutaten kreiert sie immer wieder Neues.

Blumig: Reichlich verzierte Zahlen und Buchstaben bestellen die Kunden oft zu Geburtstagen und Hochzeiten. Foto: Privat

„Ich war eigentlich nie die große Bäckerin“, sagt die Voßwinkelerin. „Aber als die Babyparty meiner Cousine anstand, wollte ich etwas Besonderes backen.“

Im Internet machte sie sich schlau, fand in sozialen Medien unzählige Bilder kreativer Mottotorten und startete die ersten eigenen Versuche in der Küche. Und die waren so gut, dass Freunde und Familie sie ermutigten, weiterzumachen. Nach der Babyparty folgten aufwendige Torten zur Geburt und Taufe.

Mantel aus Buttercreme

Victoria Nowaczek zeigte Fotos der süßen Versuchungen auf ihrem Instagram-Account und bekam immer mehr Bestätigung. „Ich habe auf meinen Post zur Meerjungfrauentorte über 40 Nachrichten bekommen“, sagt sie. „Viele haben mich darin ermutigt, mehr zu backen und einen eigenen Instagram-Account zu starten.“

Mehr Exemplare auf Instagram Victoria Nowaczek ist in Voßwinkel aufgewachsen. 2014 hat sie ihr Abitur am Neheimer St.-Ursula-Gymnasium gemacht. Es folgte ein Bachelorstudium in Politik und Soziologie in Würzburg. Aktuell ist sie Masterstudentin der Politikwissenschaft in Bonn und lebt in Krefeld. Unter dem Namen „Vic’s Cakery“ backt sie nebenbei Torten und Cupcakes. Ihre Werke zeigt sie bei Instagram unter @vicscakery und nimmt Bestellungen auch per Mail an info@vicscakery.de entgegen.

Gesagt, getan. Erst wenige Monate ist es her, dass sie ihr erstes Werk aus dem Backofen gezogen hat – und mittlerweile hat die Studentin bereits ein Kleingewerbe angemeldet. Unter dem Namen „Vic’s Cakery“ backt sie für Hochzeiten, Geburtstage, Einschulungen und Taufen. Immer wieder findet sie neue Geschmacksrichtungen für die Böden und Füllungen – von fruchtigen Sorten bis zu Schoko- und Mokkageschmack. Anders als viele andere Hobby-Tortenbäckerinnen überzieht sie ihre Kunstwerke nicht mit einem kompletten Mantel aus Fondant. Sie nutzt die zuckrige Masse nur für die Figuren auf und an den Torten.

Der Überzug besteht aus Buttercreme - die möglichst gleichmäßig und glatt aufzutragen sei das eigentlich Schwierige, verrät Nowaczek. „Es gelingt mir mal besser und mal etwas weniger gut“, sagt sie und lacht. Der Freude ihrer Kunden hat das bisher keinen Abbruch getan.

Süße Überraschung zum ersten Schultag. Foto: Privat

Anfangs haben hauptsächlich Bekannte Bestellungen aufgegeben, mittlerweile bekommt die 24-Jährige auch schon Anfragen von Fremden, die sie auf Instagram entdecken. Ungefähr drei Tage arbeitet sie an einer Torte. „Es ist sehr zeitintensiv, aber es macht auch sehr viel Spaß“, sagt sie.

Kuchen im Glas

Meist kommen die Bestellungen aus dem Sauerland, einige Kunden hat Nowaczek aber auch bereits im Rheinland. Denn sie wohnt aktuell mit ihrem Freund in Krefeld und studiert Politikwissenschaft in Bonn. Im kommenden Sommer will sie ihren Master abschließen. Danach würde sie gerne einen Job in der Entwicklungshilfe finden, am liebsten in Afrika.

Bis dahin wird sie aber weiter Torten backen und sie auch persönlich zuhause im Sauerland ausliefern. Familie und Freunde in Voßwinkel freut es – denn wenn Nowaczek wie an diesem Wochenende Torten in Zahlen- oder Buchstabenform herstellt, dann fällt einiges an Verschnitt an. Den will die Bäckerin auf keinen Fall wegwerfen und hat auch dafür eine kreative Lösung gefunden: Kuchen im Weckglas.