Hilfe für Familien in Notlagen

Den gemeinnützigen Verein „Aktion Lichtblicke“ gibt es seit 1998.

Der Verein unterstützt in Nordrhein-Westfalen Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind.

Nach Angaben des Vereins sind im Spendenjahr 2018/19 mehr als 3,79 Millionen Euro weiter gegeben worden.