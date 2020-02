Heute Abend: Arnsberg steht auf gegen rechte Gewalt

Arnsberg/Sundern. Eine Mahnwache und Kundgebung gegen rechte Gewalt und Hetze findet am Freitagabend um 18 Uhr an den Ruhrterrassen in Arnsberg statt.

Politische Kreise in Arnsberg und Sundern reagieren auf die schlimmen und vermeintlich rassistisch motivierten Gewalttaten mit neun Toten in Hanau. Sie schlagen Alarm vor rechter Gewalt. Dass ausgerechnet fast zeitgleich Hakenkreuz-Schmierereien in Oeventrop auftauchen besorgt zusätzlich. Am Freitagabend wird um 18 Uhr an den Ruhrterrassen in Arnsberg zu einer Mahnwache und Kundgebung eingeladen. „Es ist Zeit, dass wir in Arnsberg klar Position beziehen“, sagt Jan Ovelgönne. Der Arnsberger ist Sprecher von Bündnis 90/Grüne, „Hetze, Schmierereien und Gewalt dürfen wir nicht dulden“.

„Wir haben ein rechtes Problem!“

„Wir haben ein echtes rechtes Problem“, schreibt Verena Verspohl, Arnsberger Ratsfrau von Bündnis 90/Grüne, einem Facebook-Beitrag, „unsere Demokratie befindet sich in einer Extremsituation“. Sie werde alles dafür tun, dass sich „dieser Hass nicht weiter ausbreiten kann“. Verspohl macht weiter klar: Zusammenhalt müsse wieder das klare Ziel aller sein, rechtes Gedankengut und fehlende Distanzierung müsse klar benannt sein. „Ich dulde keinerlei Kooperation mit der AfD“, sagt Verena Verspohl, „ich fordere alle anderen dazu auf, es mir gleich zu tun“.

Vogel ruft zur Schweigeminute auf

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel setzte am Donnerstagabend schnell in Zeichen. Zusammen mit seiner Frau besuchte er die Shisha-Bar „Shaeray Lounge“ in Neheim und twitterte unter den Hashtags #Zusammenhalten und #Solidarität von „einem angenehmen Abend mit guten Gesprächen“. Der Hanauer Attentäter erschoss einige seiner Opfer in Shishabars. Am Freitag rief Vogel um13 Uhr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung auf, für eine Minute schweigend der Opfer des Attentates von Hanau zugedenken. „Wir gedenken heute still der Opfer des rassistischen Attentates von Hanau und sind in Gedanken auch bei den Überlebenden und deren Angehörigen. Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und dem Anschlag in Halle im vergangen Jahr stehen wir erneut erschüttert hier – und müssen doch jetzt umso lauter gemeinsam unsere Demokratie im Alltag verteidigen“, appelliert Regierungspräsident Vogel.

Hakenkreuz-Schmierereien in Oeventrop. Foto: Polizei HSK

Am Freitagabend hoffen die Organisatoren nun auf Beteiligung der kompletten demokratischen Zivilgesellschaft. Mit den anderen Parteien wurde bereits gesprochen. „Wir müssen jetzt die Grenze aufzeigen“, sagt Jan Ovelgönne, „die Rechten haben das Fenster des Sagbaren immer weiter verschoben“.

Auch Bürgermeister Ralf Paul Bittner hat sein Kommen angesagt: „Es wird Zeit, aufzustehen, Gesicht zu zeigen, alle gemeinsam - gegen Spalter, Hetzer und Feinde der Demokratie“. Das müsse an vielen Orten, auch in Arnsberg, passieren.

Zu den Hakenkreuz-Schmierereien in Oeventrop hatte die Kreispolizei Hochsauerlandkreis am Freitagmittag noch keine weiteren Hinweise vorliegen.