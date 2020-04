Update: Drei Heli-Einsätze in zwei Stunden nach Unfällen

Ein Senior und ein Kind müssen per Hubschrauber in Kliniken geflogen werden.

Müschede/Herdringen. Ein Fahrradfahrer (71) verunglückt in Herdringen. In Müschede gerät ein neunjähriger Junge mit seinem Roller auf die Fahrbahn.

Innerhalb von zwei Stunden ist es in den beiden Nachbardörfern Müschede und Herdringen sowie in Sundern zu drei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Ein Kind und zwei Senioren wurden am Dienstag schwer verletzt und mussten jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden.

Unterwegs mit Fahrrad und Tretroller

Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 71-jähriger Fahrradfahrer in Herdringen auf der Straße „Neuer Weg“ von der Floxenstraße kommend in Richtung „In der Mark“. Unmittelbarer nach einer Bremsschwelle stürzte der Mendener. Obwohl er einen Fahrradhelm trug, zog er sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Um 15.10 Uhr wurden die Rettungskräfte zur Kronenstraße in Müschede gerufen. Ein neunjähriger Junge war mit seinem Tretroller von einer abschüssigen Grundstückseinfahrt auf die Straße gefahren.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 31-jährigen Arnsbergers. Dieser war in Richtung „Sültkamp“ gefahren. Das schwerverletzte Kind wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Mit Minibagger umgekippt

In Sundern ist mit schweren Verletzungen ist am Dienstagnachmittag ein 68-jähriger Sunderner mit einem Helikopter des ADAC-Rettungsdienstes in eine Spezialklinik geflogen worden. Der Mann hatte mit einem Kleinbagger der Marke Hitachi Ladearbeiten in seinem Garten an der Scheffer-Hoppenhöfer-Straße vorgenommen. Dabei kippte der Bagger auf die Seite und der Fahrer wurde beim Aufprall auf die Straße verletzt.