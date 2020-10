Herdringen: Musik verbindet auch in schwierigen Zeiten

Herdringen. Der Musikverein Herdringen bewirbt sich beim WP-Förderwettbewerb „Musiker in Not“.

„Musik verbindet und schafft Freu(n)de! … auch in der Corona Pandemie“: Unter diesem Motto bewirbt sich der Musikverein Herdringen beim Förderwettbewerb „Musiker in Not“, den diese Zeitung in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Arnsberg/Sundern ins Leben gerufen hat.

Förderwettbewerb „Hilfe für Musiker in Not“ Die Sparkassenstiftung Arnsberg/Sundern vergibt in Kooperation mit unserer Zeitung 10.000 Euro Fördersumme an Chöre und Musikvereine, um sie in der Coronazeit zu unterstützen. Bewerbungen können von Musikvereinen und Chören noch bis zum Donnerstag, 8. Oktober, per Mail an stiftung@sparkasse-arnsberg-sundern.de gesendet werden. Für die Bewerbung benötigt: Infos über den Chor/Musikverein, Bilder von Auftritten oder Proben, Mitgliederzahlen und der Umgang mit der Coronakrise. Vom 9. bis 25. Oktober entscheidet ein Voting auf wp.de/arnsberg über die Vergabe der Preisgelder Die Gewinner werden zum Weltspartag am 30. Oktober bekanntgegeben.

In den vergangenen Monaten musste auch dieser Verein erfinderisch werden, um trotz des Lockdowns das Hobby Musik weiter ausüben zu können. Nur einen Monat lang hat sich der MV Herdringen vom Corona-Virus einschränken lassen, danach wurde für die Proben auf digitale Medien zurückgegriffen. Um zu Mitgliedern in der musikalischen Ausbildung weiterhin Kontakt zu halten, wurden Online-Videosysteme genutzt.

Doch dieser Onlineunterricht konnte natürlich nicht die persönlichen Treffen ersetzen. Videotelefonate überbrückten den sozialen Abstand. Um den Zusammenhalt nicht leiden zu lassen, gab es jeden Freitag statt der Proben solche Videotelefonate. Circa 30 bis 40 Teilnehmer tauschten sich über Neuigkeiten aus und stießen mit Kaltgetränken vor dem Bildschirm an.

Seit Juli finden wieder regelmäßig Proben auf dem Schützenhof in Herdringen statt. Der Vereinsvorstand nutzt diese Zeit sinnvoll: Prozesse werden optimiert, wichtige Gespräche geführt und neue Planungen in die Wege geleitet.

Schützenfest-Feeling

Trotz Ausfall des Schützenfestes musizierten zwei Orchestergruppen an festgelegten Standorten in Herdringen. Dadurch sollte etwas mehr Stimmung aufkommen, um so das entfallene Schützenfest ein wenig zu kompensieren.

Von den Musikern wurde ein Video zusammengeschnitten, auf dem alle das gleiche Lied sangen. Um 18 Uhr am Schützenfest-Freitag wurde dieses Video auf den sozialen Medien geteilt, um die Livemusik noch zu unterstützen.

Der jährliche Verlust von 5000 Euro kann nicht ausgeglichen werden. Normalerweise würde der Kostenaufwand des Vereins durch die Schützenfestauftritte kompensiert – in diesem Jahr unmöglich. „Wir müssen unsere Finanzreserven angreifen“, so der Musikverein.

Die gute Nachricht: die vereinseigenen Proberäume können wieder genutzt werden, zumindest für den Musikunterricht in Kleingruppen. Die Orchesterproben finden wöchentlich in der Gemeinschaftshalle Herdringen statt – auch diesem Musikverein steht die örtliche Schützenbruderschaft zur Seite.