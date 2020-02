Herdringen: Firma Dallmer will durch Qualität überzeugen

Die Herdringer Entwässerungstechnik-Firma Dallmer, die insbesondere Design-Wasserabläufe für Duschen herstellt, hat ein neues Bodenablaufprogramm für die Punktentwässserung entwickelt, das bei der kommenden Fachmesse für Sanitär, Heizung und Klima (SHK) vom 10. bis 13. März in Essen erstmals einem Fachpublikum präsentiert wird.

Schutzfolien klebt Anna Costarini auf Dallmer-Duschrinnen, bevor sie verpackt werden. Foto: Martin Schwarz

Darüber hinaus bleibt im Produktprogramm natürlich das Linienentwässerungssystem (Duschrinnen) erhalten. Punktuell wird durch einen quadratischen Einsatz entwässert, der unter einem dekorativen Oberteil viel Technik verbirgt.

Design-Preise für Dallmer-Produkte

Technische Details zum Dallmer-Messe-Highlight will Geschäftsführerin Yvonne Dallmer zwar noch nicht verraten, denn dann wäre ja der Effekt der Neuheit zum Messestart verflogen. Doch auf Anfrage unserer Zeitung machte die Geschäftsführerin das prinzipielle Konzept für alle Dallmer-Entwässerungssysteme deutlich:

„Unsere Produkte sind ganz sicher wasserdicht, montage- und reinigungsfreundlich und durch ein spezielles und mehrfach ausgezeichnetes Design auch optisch ansprechend.“

Herdringer Familienunternehmen ist wirtschaftlich absolut kerngesund

So kann Dallmer die vielfältigen Ansprüche von Fachplanern, Architekten, Handwerkern und Endkunden an Entwässerungssysteme erfüllen und sich im Endeffekt auf dem Markt für Entwässerungstechnik so gut platzieren, dass das Familienunternehmen wirtschaftlich absolut kerngesund ist.

„Wir haben unseren Umsatz im vergangenen Jahr gegenüber 2018 moderat steigern können“, berichtet Yvonne Dallmer. Dies ist nicht zuletzt eine Folge der sehr guten Kontakte, die Dallmer bei Schulungen zu Handwerksbetrieben pflegt.

Denn wenn zum Beispiel Installateure einen Dallmer-Abfluss und dessen technische Finessen aus eigener Anschauung erleben, beeinflusst dies schon die Entscheidung, welchen Abfluss Installateure in einem Großhandel einkaufen.

Dallmer gehört auch zum Norm-Ausschuss für Entwässerungssysteme

Die Firma Dallmer fertigt eigene Werkzeuge, mit denen Teile für Abflüsse hergestellt werden. Im Bild fertigt Werkzeugmechaniker Hendrik Löser ein Werkzeug, mit dem später im Spritzgussverfahren ein Gittereinsatz für einen hergestellt wird. Foto: Martin Schwarz

Auch zu Architekten, die bei Renovierungen oder Neubauten Einfluss auf das Installationsmaterial nehmen können, pflegt Dallmer gute Kontakte.

Dallmer gehört auch zum Norm-Ausschuss für Entwässerungssysteme, und deshalb ist es für das heimische Unternehmen selbstverständlich, dass Dallmer die neue DIN-Norm 18534 erfüllt.

„Dallmer will durch Qualität überzeugen“, sagt Yvonne Dallmer zu den Grundsätzen des 210 Mitarbeiter starken Betriebs in der Herdringer Wiebelsheide.

Angesichts der starken Konjunktur im Wohnungs- und Gewerbebau könnten Laien vermuten, dass eine Auftragsflut über die Firma Dallmer hereingebrochen ist. Denn wenn Eigenheime, Mehrfamilienhäuser, Hotels, Krankenhäuser oder Pflegeheime neu gebaut werden, sind auch neue Wasserabflüsse nötig.

Der moderate Wachstumskurs der Firma Dallmer wird begleitet von Investitionen

An dieser Stelle schmunzelt allerdings Yvonne Dallmer im Gespräch mit unserer Zeitung und sagt: „Leider mangelt es dem Handwerk an Fachkräften. In Deutschland müssen derzeit rund 900.000 Baugenehmigungen geschoben werden, weil es einfach nicht ausreichend Handwerker gibt, die auf den Baustellen die Aufträge umsetzen könnten.“

Deshalb kann es in der Folge bei Handwerks-Material-Ausstattern wie Dallmer auch keine Auftragsflut geben.

Der tatsächliche moderate Wachstumskurs der Firma Dallmer wird begleitet von Investitionen in den Herdringer Maschinenpark in Höhe von etwa 750.000 Euro in 2019 und den bereits errichteten Neubau für Verwaltung und Produktion.

Neuer Weg beim Bemühen um Nachwuchskräfte: Produktionstechnologe

Beim steten Bemühen um Nachwuchs-Fachkräfte geht die Firma Dallmer zusammen mit zehn weiteren Firmen aus der heimischen Region einen neuen Weg: Erstmals zum 1. August 2020 wird der neue dreijährige Ausbildungsgang zum Produktionstechnologen angeboten (Infobox), für den das Herdringer Unternehmen auch einen Platz anbietet. Zur Ausbildung gehört auch der Besuch einer Berufsschulklasse.

„Der Produktionstechnologe führt einige Ausbildungsinhalte zusammen, zum Beispiel aus den Ausbildungen zum Verfahrensmechaniker Kunststoff, Mechatroniker und Werkzeugmacher“, berichtet Yvonne Dallmer, deren Unternehmen auch ab sofort Bewerbungen entgegennimmt.