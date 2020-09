„Helma“ setzt sich gegen Sunderns Bürgermeister zur Wehr

Schon wieder gibt es Zoff um den geplanten Ferienpark in Sundern-Amecke.

Sundern. Ferienpark Amecke: Die „Helma Ferienimmobilien GmbH“ wehrt sich gegen Erpressungsvorwürfe von Sunderns Bürgermeister Ralph Brodel.

Verwaltungschef Ralph Brodel habe während der Podiumsdiskussion der Kandidaten für die bevorstehende Wahl des Bürgermeisters in Sundern erklärt, dass man „im Hinblick auf den Ferienpark in Amecke mit der Helma AG einen Konkurrenten bekommen habe, und er sich als Bürgermeister der Stadt Sundern wegen der Planung von 350 Ferienhäusern nicht zu irgendetwas erpressen lasse“, teilt Per Barlag Arnholm mit.

„Hierzu stelle ich fest, dass weder die Helma Ferienimmobilien GmbH (die Eigentümer der Grundstücke ist – nicht die Helma AG) noch die von ihr beauftragten Vertreter den Bürgermeister, Mitarbeiter der Verwaltung oder Ratsmitglieder der Stadt Sundern erpresst oder dergleichen versucht haben bzw. nie werden“, so der Geschäftsführende Gesellschafter der Helma Ferienimmobilien GmbH weiter.

„Gegen derartige polemische und verleumderische Unterstellungen verwehren wir uns entschieden“, empört sich Arnholm.

Seit Herbst vergangenen Jahres habe sein Unternehmen wiederholt versucht, mit dem Bürgermeister in Kontakt zu kommen, habe dabei stets eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit mit der Stadt Sundern angeboten – und auch darauf gehofft.

Eine Antwort des Bürgermeisters sei leider ausgeblieben, was man bis heute nicht nachvollziehen könne. „Ohne dass wir Gelegenheit hatten, unsere Pläne im Rathaus vorzu­stellen, wurde dann eine Veränderungssperre erlassen, die aus unserer Sicht nicht rechtmäßig ist und unserem Unternehmen einen sehr großen Schaden zufügen würde. Daher haben wir uns gezwungen gesehen, dieses Vorgehen gerichtlich prüfen lassen“, führt Per Barlag Arnholm weiter aus.

Dort werde jetzt sicherlich auch der Umstand eine Rolle spielen, „dass der Leiter der Sunderner Stadtverwaltung einen erfahrenen und erfolgreichen Investor als Konkurrenten ansieht und auch genauso bezeichnet, der mit den Instrumenten des Bauplanungsrechts an einer auch für die Stadt Sundern wirtschaftlich vorteilhaften Investition gehindert werden soll.