Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heinrich Veh ist erfolgreicher Unternehmer

Heinrich Veh (60) ist in Neheim geboren und aufgewachsen. Das Fleischerhandwerk hat er nicht im elterlichen Betrieb, sondern in Lippstadt gelernt. Nach Gesellenjahren in Stuttgart, Freiburg, Augsburg, Basel und Zürich ist er Fleischermeister und Betriebswirt des Handwerks geworden.

Heinrich Veh hat einen florierenden Betrieb mit heute 55 Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit (mit wenigen Mini-Jobbern) aufgebaut. Vehs Geschäftsfelder sind die Fleischerei an der Graf-Gottfried-Straße, die Neheimer Markthalle, der Catering-Service, das Lokal Schweineberg (Landgasthof Veh) und etwas Großhandel. Heinrich Veh ist verheiratet und hat drei Töchter. Die betriebliche Generationsnachfolge ist in der Familie gesichert.

Heinrich Veh ist seit mehr als 40 Jahren im Jägerverein aktiv. 1988 wurde er Jägerkönig, danach übernahm er viele Ehrenämter im Verein: Vom Adjutant des Königs bis zum Bereichsleiter Veranstaltungen im Geschäftsführenden Vorstand. Dann machte er drei Jahre Pause. Am 15. März 2019 wurde er zum Oberst gewählt.