Arnsberg. Beim Umarex-Prozess kommen am Mittwoch die Gutachter zu Wort: Es geht um Drogenkonsum und DNA-Spuren aus Neheim auf Fundwaffen.

Gutachten zu DNA-Spuren aus Neheim auf Waffenfunden

Vor dem Landgericht in Arnsberg kommen am Mittwoch beim „Umarex-Prozess“ die Gutachter zu Wort. Dabei geht es nach Auskunft der Staatsanwaltschaft auch um die DNA-Spuren, die ein ehemaliger Mitarbeiter des Neheimer Waffenherstellers auf von ihm illegal montierten und verkaufen Waffen hinterlassen hat. Seine DNA-Spuren waren auf diversen Waffen gefunden worden, die bei Razzien in ganz Deutschland beschlagnahmt worden sind. Darüber wird ein Gutachter des Landeskriminalamtes berichten. Über den Hauptangeklagten aus Neheim, der Ausgangspunkt eines groß angelegten Waffenhandels war, wurden „Vertriebswege“ ermittelt.

Glücksfall

Für die Staatsanwaltschaft und die Ermittler des Polizeipräsidiums Hagen waren die Rückschlüsse, die sich aus Zufallsfunden von Waffen und den sich zunehmend auf eine illegale Waffenteilebezugsquelle in der Waffenfabrik auf Bergheim konzentrierenden Spuren ergaben, am Ende ein Glücksfall. Selten lassen sich Vertriebswege illegal ins Geschäft gebrachter Waffen so klar nachvollziehen.

Über Jahre hinweg hatte ein in Neheim lebender Mitarbeiter Waffenteile aus der Fabrik geschmuggelt und zu funktionsfähigen Waffen zusammengebaut - vor allem P22-Pistolen waren stark nachgefragt. Über einen Zwischenhändler in Menden gelangten die Waffen in die Hagener Rockerszene und zu Abnehmern in ganz Deutschland.

Drogensucht als Motivation?

Ein weiteres Gutachten bezieht sich auf einen Hagener Angeklagten, er handelte mit den Waffen und auch mit Drogen, der seine eigene Drogensucht als Motivation für seine Straftaten angibt.

Für den Um

arex-Prozess ist nach dem Prozesstag am Mittwoch noch der 23. Januar als Verhandlungstag angesetzt. Ein Urteil, so heißt es aus dem Gericht, werde frühestens dann gefällt. Nach der Anhörung der Gutachter ist auch noch nicht direkt mir den Plädoyers zu rechnen.

Keine weiteren Verfahren

Anlass zu weiteren Ermittlungsverfahren der Staatsanwalt, so der Staatsanwalt Thomas Schmelzer, ergeben sich aus dem Umarex-Prozess derzeit nicht. Sehr wohl seien aber im Vorfeld weitere Ermittlungsverfahren in verschiedene Richtungen eingeleitet worden. Auch mit Blick auf die Firma Umarex oder weitere Mitarbeiter gibt es seitens der Staatsanwaltschaft keinen Handlungsbedarf. „Da gibt es keine Hinweise auf weitere Beteiligung und somit auch keinen Anlass!“, so Schmelzer.