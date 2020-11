Der Sprecher des Arnsberger Ortsverbandes von Bündnis ‘90 / Die Grünen, André Deimel aus Holzen, befürchtet, dass noch eine lange Zeit vergehen wird, bis der geplante Radweg von Herdringen nach Holzen komplett fertiggestellt sein wird. „Wenn der von der Stadt Arnsberg geplante Bürgerradweg längs der Hönnetalstraße zwischen Oelinghauser Kreuz und Holzener Ortseingang erstellt ist, wird der Radweg am Oelinghauser Kreuz im Nichts enden“, erklärt Deimel. Denn aus einer Anfrage von Landtagsabgeordneten der Grünen an die Landesregierung geht hervor, dass die Planungen für den Bau eines Radwegs längs der Landstraße 682 zwischen Herdringen und Oelinghauser Kreuz noch nicht weit gediehen sind. „Hier ist erst die Vorentwurfsplanung in Arbeit. Grunderwerbsverhandlungen sind noch zu tätigen“, beruft sich Deimel auf eine Antwort der Landesregierung auf die „Kleine Anfrage 4407“, die die Landtagsfraktionsvorsitzende der Grünen, Josefine Paul, und deren Stellvertreter Arndt Klocke, auf Wunsch der Arnsberger Grünen an die Landesregierung gestellt hatten.

Landstraße zwischen Herdringen und Holzen soll begradigt werden

Recht komplex und damit auch zeitaufwändig sind die Planungsarbeiten für den Bau eines Radwegs längs der Landstraße 682 zwischen Herdingen und Oelinghauser Kreuz. Denn es wird kein Radweg an die bestehende Landstraßen-Trasse angebaut, sondern die L 682 wird wegen enger und unfallträchtiger Kurvenabschnitte begradigt und dann wird der neue Radweg an die begradigte Landstraße angefügt.

Holzener warten seit Jahrzehnten auf Radweg Kommunalpolitischer Konsens besteht hinsichtlich der Notwendigkeit einer sicheren Radverkehrsverbindung zwischen Holzen und Herdringen. Doch auf die Realisierung warten Holzener seit Jahrzehnten. Die Tatsache, dass sich immer mehr Holzener ein E-Bike anschaffen und nun vermehrt auf der gefährlichen (radweglosen) L 682 zwischen Herdringen und Holzen verkehren, untermauert die Notwendigkeit eines Radwegs

Wegen der umfangreichen Bauarbeiten geht schon jetzt der Landesbetrieb „Straßen NRW“ von zwei Bauabschnitten längs der begradigten L 682 aus. Laut „Straßen NRW“ könne derzeit keine Prognose abgegeben werden, wann die neue Landstraße samt Radweg zwischen Herdringen und Oelinghauser Kreuz fertig gestellt sein wird.

André Deimel geht davon aus, dass der von der Stadt geplante Bürgerradweg an der Hönnetalstraße im Endeffekt deutlich früher fertiggestellt sein wird und dann Radfahrer nicht auf einem neuen Radweg läng der L 682 in Richtung Herdringen weiterfahren können. Zu diesem Problem erklärt die Landesregierung: „Nach Fertigstellung des Bürgeradwegs kann der Radverkehr das nachgeordnete Verkehrsnetz (Gemeindestraßen und Wirtschaftswege), das mit deutlich weniger Verkehr belastet ist, nutzen und so sicher nach Herdringen gelangen.“

Grüne sehen Schildbürgerstreich

An dieser Stelle widerspricht der Holzener Grünen-Politiker André Deimel entschieden und macht auf die gefährliche Alternativ-Route über einen Oelinghauser Waldweg aufmerksam: „Dieser Weg ist steil, dunkel und mit Splitt ausgestattet, so dass Unfälle vorprogrammiert sind. Für die Nutzung eines E-Bikes kommt der Weg schon gar nicht in Frage. Dazu kommt, dass der Weg so einsam ist, dass man sich hier gerade in den frühen Morgenstunden und abends alles andere als sicher fühlen kann. Für Kinder und Jugendliche ist der Weg völlig ungeeignet. Das ist für die Grünen ein Schildbürgerstreich!“