Großes Areal für neuen Hüstener Aldi-Markt nötig

Hüsten. An Marktstraße will Aldi ein neues Geschäft mit bis zu 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche errichten. Drei oder vier Altbauten sollen verschwinden.

Der Discounter Aldi will seinen bisherigen Hüstener Standort an der Ecke Kleinbahnstraße / Eichendorffstraße verlassen und mit seinem Lebensmittelmarkt in einen noch zu errichtenden Neubau im Hüstener Ortszentrum einziehen. Als neuen Standort strebt die Firma Aldi-Nord die Grundstücke der vier Häuser Marktstraße 23, 25, 27 und 29 an. Dort würden die Altbauten abgerissen, um einen - im Vergleich zum bisherigen Hüstener Standort - deutlich größeren Markt mit 1200 bis 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche zu errichten. 85 Pkw-Stellplätze sind für den Neubau vorgesehen.

Neuer Bebauungsplan wird aufgestellt

Da für ein solches Bauvorhaben die Aufstellung eines neuen städtischen Bebauungsplans notwendig ist, wurde die Angelegenheit von Politikern im Bezirksausschuss Hüsten und im Planungsausschuss beraten. Ergebnis: Grundsätzlich begrüßen die Kommunalpolitiker die Wiederansiedlung des Aldi-Markts im Hüstener Zentrum und sprachen sich - bei der Auswahl von drei Bauvarianten - für einen Neubau direkt an der Marktstraße aus. Alternativ wäre ein rückwärtiges Gebäude mit vorgelagerten Pkw-Stellplätzen möglich gewesen. Dies war aber nicht im Sinne der Politiker, die in die Häuserzeile der nördlichen Marktstraße kein riesiges Loch reinreißen lassen wollen. Dies wurde aus städtebaulichen Gründen abgelehnt.

Für den neuen Aldi-Markt sollen mindestens drei Gebäude (Marktstraße 23, vorn rechts im Bild, sowie Marktstraße 25 und 27 abgerissen werden. Foto: Martin Schwarz

Unterschiedliche Ansichten zwischen dem Unternehmen Aldi-Nord als Bauherrn und Kommunalpolitik gibt es allerdings hinsichtlich der Notwendigkeit auch das Haus Marktstraße 29 abreißen zu lassen. „Da sich an der Parkplatzzufahrt auch der Eingang des Aldi-Markts mit viel Kundenverkehr befindet, wäre es fürs Einkaufen besser, hier eine breite Zufahrt zu schaffen, damit Kunden mit Einkaufswagen und Autofahrer jeweils für sich genug Platz haben“, erklärt auf Anfrage unserer Zeitung Ernst-Dieter Drüke, Geschäftsführer des Hüstener Architekturbüros Zakowski Generalplanung, das im Auftrag von Aldi-Nord den Neubau plant. Demgegenüber würden es Kommunalpolitiker gern sehen, wenn das Gebäude Marktstraße 29 erhalten bleibt, damit keine allzu große Lücke zwischen den Häusern Markstraße 31 und Marktstraße 27 entsteht.

Zur Erinnerung: Als damals das Modehaus Kress den früheren Edeka-Markt am Hüstener Schützenwerth mit neuer Zufahrt über die Marktstraße errichtete, wurde es zur Auflage gemacht, kleine Mauern zwischen Kress-Parkplatz und Marktstraßen-Gehweg zu errichten, um so zumindest stilisiert an eine Häuserzeile zu erinnern.

Arnsberg Kleine Ladenlokale und Ex-Hotel Meemann würden verschwinden Für das Neubauprojekt an der Hüstener Marktstraße ist die Firma Aldi-Nord Bauherr und erwirbt in dieser Funktion auch notwendige Grundstücke. Mit den Planungen für die Bauausführung hat Aldi-Nord das Hüstener Architekturbüro „Zakowski Generalplanung“ beauftragt. Geschäftsführer von Zakwoski Generalplanung sind Dietrich Zakowski und Ernst-Dieter Drüke Bei den Gebäuden, die mittelfristig abgerissen werden sollen, handelt es sich um Marktstraße 23 (derzeit mit Büro der Continentale-Versicherung), um Marktstraße 25 (Hotel Am Markt, früher Hotel Meemann) sowie Marktstraße 27 (heute C aritas-Sozialstation). Ob das Haus Marktstraße 29 abgerissen wird, steht noch nicht genau fest. Beim Haus Marktstraße 29 handelt es sich um das Gebäude, dessen Schaufenster derzeit von Möbel Beckschäfer zusätzlich zu Ausstellungszwecken genutzt werden.

Die Diskussion über „Pro & Contra Hausabriss Markstraße 29“ ist derzeit noch nicht beendet, die Beteiligten haben noch Zeit für Abstimmungsgespräche, denn das baurechtliche Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung hat mit der Aufstellung des Bebauungsplans jetzt erst begonnen und wird sicherlich noch eine längere Zeit dauern.

Diskussionsbedarf gibt es auch hinsichtlich möglicher Wohnungen im Obergeschoss des Neubaus. Während Aldi keine Wohnungen schaffen will, würden dies einige Politiker begrüßen. Das Büro Zakowski bietet eine besondere Lösung: Es ist über dem Markt ein Obergeschoss mit Satteldach geplant, in dem zur Straßenseite Fensterscheiben eingelassen sind. So sieht so aus, als ob im Obergeschoss Wohnungen wären.