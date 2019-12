Arnsberg. Das olympische Jahr soll auch die Sportanlage in der Großen Wiese in ein Olympiastadion verwandeln. Geplant wird die Grundschul-Olympiade.

Große Wiese Hüsten wird Olympiastadion

Das neue Jahr ist ein Olympia-Jahr. In 2020 werden in der japanischen Hauptstadt Tokio vom 24. Juli bis 9. August die Olympischen Sommerspiele ausgetragen. Wie bereits im Jahr 2012 und 2016 soll passend zum großen Treffen des Weltsports auch das Stadion Große Wiese in Hüsten zum Olympiastadion werden. Unsere Zeitung und das Sportbüro der Stadt Arnsberg sind in die Planung für die 3. Arnsberger Grundschul-Olympiade am 18. Juni eingestiegen.

Wie bei den beiden vorherigen Auflagen auch soll die eintägige Grundschul-Olympiade zu einem Schaufenster des Arnsberger Sports werden. Sportvereine und Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse sollen in einem attraktiven Vormittagsformat zusammengebracht werden.

Kinder und Vereine zusammenbringen

Das Prinzip ist einfach: Das Sportbüro lädt alle Dritt- und Viertklässler der Stadt ins Stadion Große Wiese ein. Über den Stadtsportverband werden parallel dazu, Sportvereine gesucht, die am 18. Juni am Vormittag mit Aktions- und Mitmachstationen ihre Sportart und ihren Club vorstellen wollen.

Die Kinder werden nach einem Startschuss im Stadion auf die Reise geschickt und können nach Lust und Laune die einzelnen Stationen besuchen und so ganz viele Sportarten kennenlernen. Wer eine Station besucht hat, erhält dort Activity-Chips, die er so schnell wie möglich in die Sammelbox seiner Schule bringen sollte. Die Schule, die am Ende die meisten Activity-Punkte in Verhältnis zur teilnehmenden Schülerzahl erreicht har, gewinnt einen Olympia-Pokal.

Arnsberg Gemeinsam für die Grundschulkinder Sportbüro der Stadt Arnsberg und unsere Zeitung kooperieren seit 2012 alle zwei Jahre

bei der Organisation von

Veranstaltungen im Zusammenhang mit sportlichen Großereignissen. Getragen werden die

Aktionen von einem Sponsoren- und Unterstützer-Netzwerk. Bereits in 2012 (siehe nebenstehendes Logo) und 2016 fand die Arnsberger Grundschul-Olympiade statt. In den Jahren 2014 und

2018 wurden die Grundschul-Weltmeisterschaft für die Städte Arnsberg und Sundern als sportpädagogisches

Projekt gemeinsam organisiert.

Wichtiger als das ist aber der niederschwellige und spielerische Zugang der Grundschüler zu den ihnen möglicherweise bislang völlig unbekannten Sportvereinen und -arten. Auch Oberstufen-Sportkurse von Gymnasien haben sich in den vorherigen Auflagen mit attraktiven Bewegungsstationen eingebracht und werden auch diesmal wieder zum Mitmachen eingeladen. Für ein spannendes und stimmungsvolles Rahmenprogramm wird auch gesorgt. Begleitet werden soll die 3. Arnsberger Grundschul-Olympiade von Zusatzwettbewerben: So wird es einen Malwettbewerb geben, über den das neue Logo und Maskottchen der Veranstaltung gefunden wird.

Logo und Maskottchen werden dann auch in der Berichterstattung unserer Zeitung (wir stellen auch die teilnehmenden Vereine gesondert vor) als Wiedererkennungsmerkmal auftauchen. Zudem wird das Maskottchen die Olympia-T-Shirts alller Kinder zieren.