Polizei sucht Zeugen Glasscheiben an Schulen in Voßwinkel und Neheim beschädigt

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe, um zwei Sachbeschädigungen in Neheim und Voßwinkel aufzuklären.

Neheim/Voßwinkel. Am vergangenen Wochenende kam es zu Sachbeschädigungen an der Neheimer Sekundarschule (Agnes-Wenke-Schule) sowie an der Voßwinkeler Urbanus-Grundschule.

An der Sekundarschule beschädigten zwischen Freitag, 14.15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, bisher unbekannte Täter eine Glasscheibe. Die Sachbeschädigung in Voßwinkel ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag , 6.10 Uhr. Hier beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe im Bereich des Eingangs.

Hinweise an die Polizeiwache in Hüsten, 02932 / 90 200