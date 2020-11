Gender-Stern: „Sprache weckt Bilder im Kopf“

Arnsberg. Stadt Arnsberg arbeitet nun nach Leitfaden für gendergerechte Sprache in Verwaltung. Gleichstellungsbeauftragte Petra Blesel erklärt die Ziele.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Arnsberg, Petra Blesel, hat einen Leitfaden für eine gendergerechte Ansprache in der Verwaltung erstellt. Unserer Zeitung erzählt sie von Motivation, Widerständen und Hintergründen.

Warum war es jetzt wichtig, diesen Leitfaden zu erstellen?

Der Rat der Stadt Amsberg hat 2018 eine Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen. Eines der von uns verfolgten Nachhaltigkeitszielen ist es, die Geschlechtergleichstellung zu erreichen. Das Ziel ist es, eine Gesellschaft zu schaffen in welcher Mädchen, junge Frauen und alle anderen Geschlechter ihr volles intellektuelles, soziales und politisches Potenzial ausschöpfen können. Als moderne und offene Kommune gehört dazu auch der sensible Umgang mit unserer Sprache. Um diesem Ziel näher zu kommen, hat die Gleichstellungsstelle einen Leitfaden für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache entwickelt.

Hat es Klagen gegen den bisherigen Sprachgebrauch geben?

Ja, es gab im Vorfeld vereinzelt Personen, die eine gendergerechte Sprache erwünschten oder forderten. Genauso gibt es aber auch schon direkt nach Veröffentlichung Klagen über die Einführung der gendergerechten Sprache. Das kann für eine moderne Verwaltung jedoch nicht der alleinige Maßstab sein. Das Grundgesetz sowie das Gleichstellungsgesetz fordern seit Jahrzehnten eine Reform, um der Gleichbehandlung von Frauen und Männern gerecht werden zu können. 2017 wurde durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes die Änderung des Personenstandsrecht beschlossen. Seit Anfang 2019 wird mit der dritten Geschlechteroption offiziell anerkannt, dass es Menschen außerhalb der binären Kategorien „Frau“ und „Mann“ gibt. Mehr als 200 Millionen Menschen weltweit identifizieren sich selber weder als weiblich noch als männlich. Daraus haben wir den dringenden Handlungsbedarf abgeleitet.

Fünf-Jahres-Plan der Gleichstellungsstelle Petra Blesel hat nach der Bestellung zur Gleichstellungsbeauftragten im Februar 2020 für die Gleichstellungsstelle einen Fünf-Jahresplan erarbeitet, der Themen enthält, die die Gleichstellungsstelle nacheinander angehen möchten. Eine der ersten Aufgaben war die Entwicklung Leitfadens für Gendergerechte Sprache .

Was wird/soll sich durch den Leitfaden ändern? Es wird ja nicht nur um das Gender-Sternchen gehen?

Worum geht es denn letztlich? Durch Sprache nicht auszuschließen, auch nicht einfach nur mitzumeinen, sondern jede Geschlechtsidentität mitzudenken und sichtbar zu machen. Durch Sprache entstehen Bilder in unseren Köpfen und durch Sprache können diese auch aufgebrochen werden und dadurch verändert sich automatisch auch unser Handeln, ob wir das glauben oder nicht, es gibt viele Untersuchungen dazu. Diese Tatsache zählt deshalb zu den wichtigsten Argumenten für eine gendergerechte Sprache. Der Genderstar ist notwendig, da eine geschlechtsumfassende Ansprache ansonsten nicht möglich ist. Der Genderstar, dargestellt durch ein Sternchen zwischen der maskulinen und femininen Endung dient als sprachliches Darstellungsmittel aller sozialen Geschlechtsidentitäten, welche Menschen für sich in Anspruch nehmen.

Erleben Sie Widerstände gegen diesen Sprachgebrauch?

Ja! Dieses Thema spaltet. Leider! Es gab in den vergangenen Tagen nach der Einführung schon viele Kommentare, die sehr kontrovers waren. Das muss man stehen lassen, Verständnis wecken und für die gendergerechte Sprache werben. Aus meiner Sicht kostet es uns doch nichts, außer der Bereitschaft, alle Menschen in den Blick zu nehmen und einbeziehen zu wollen – und das sollte eigentlich eine Grundhaltung des menschlichen Miteinanders sein.

Sehen Sie gendergerechte Ansprache nur in Verwaltungen oder letzthin allen Sprachverwendungen für dringend erforderlich?

Ich halte eine Anwendung in allen Sprachverwendungen für erforderlich, aber ich weiß, es wird eine Weile dauern, bis es selbstverständlich geworden ist. Sprache ist das Werkzeug, mit dem wir miteinander kommunizieren, die Welt beschreiben und unseren Kindern erklären. Wenn wir eine Gleichstellung in der Gesellschaft wollen, müssen wir auch Gleichstellung leben und zwar in allen Bereichen. Anders wird es nicht funktionieren.

Glauben Sie, dass die Impulse aus dem Leitfaden auch in Alltagssprache einfließen können?

Ja, daran glaube ich. Der erste Schritt ist ein bewusster Umgang mit Sprache und die Bereitschaft sich darauf einzulassen. Unsere Sprache wird damit nicht vollständig verändert, sondern nur den Gesetzesvorgaben und den gesellschaftlichen Bedarfen angepasst. Unter der Adresse www.geschicktgendern.de kann man übrigens eine hilfreiche und sinnvolle Unterstützung finden, die man auch in die Alltagssprache einfließen lassen kann.