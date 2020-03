Gartenhütte steht in Arnsberg in Flammen

Arnsberg. Wegen eines Feuerwehreinsatzes wurde die Casparistraße in Arnsberg am späten Dienstagabend voll gesperrt.

Die Polizei und Feuerwehr sperrten am Dienstagabend für einen Brandeinsatz die Casparistraße. Durch bislang ungeklärte Ursache ist am späten Dienstagabend das Vereinsheim eines Motorradclubs an der Uentroper Straße in Brand geraten. Gegen 22.05 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr unter dem Alarmstichwort „Brennt Gartenhütte ohne Menschen in Gefahr“ alarmiert. Bei Eintreffen der Wache Arnsberg drang dichter Rauch aus dem Dachbereich des Holzhauses.

Beim Öffnen der Holzverkleidung schlagen den Wehrleuten Flammen entgegen. Gartenhüttenbrand Foto: Wolfgang Becker

Ursache war ein Feuer im Bereich der Wandverkleidung links neben der Eingangstür, die Flammen hatten sich schon in einen darunterliegenden Hohlraum ausgebreitet. Mit einem Schnellangriffsrohr war das Feuer schnell gelöscht, um sicherzustellen, dass sich wirklich keine Personen mehr in der kleinen Hütte befanden, musste die Feuerwehr die Tür mit mechanischem Gerät öffnen. Ein Feuerwehrmann kontrollierte das Holzhaus anschließend rundum mit einer Wärmebildkamera, zudem kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz.

Vor Ort waren neben der Wache Arnsberg auch der Löschzug Arnsberg und die Löschgruppe Breitenbruch mit 40 Einsatzkräften, hinzu kamen zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei. Die Straße war von der Stirnbergkurve bis kurz vor dem Ortseingang Uentrop in beide Richtungen gesperrt.