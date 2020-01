Garbeck. Was lange währt, wird endlich gut., heißt es. Das Haus Syré ist jetzt nach langem Umbau fertig. Donnerstag wird gefeiert.

Garbeck weiht Haus Syré am Donnerstag ein

Das Haus Syré wird am Donnerstag um 18 Uhr neu eröffnet. Das teilten die Inhaber Heinz und Ina Friedriszik am Mittwoch mit. Die Umbauarbeiten dauerten länger als geplant. Auch wenn Personal, Einrichtung und Speisekarte noch nicht komplett sind, will das Gastronomen-Paar Garbecks Dorftreff einweihen. Das Restaurant öffnet vorerst donnerstags bis samstags jeweils ab 17 Uhr, „alle anderen Zeiten nach Vereinbarung“. Heinz und Ina Friedriszik versprechen, dass sie für besondere Anlässe besondere Lösungen ermöglichen. Das gelte auch für Menüwünsche. Familie Friedriszik betreibt das Haus Drei Könige, das Bistro „Ballova“ und das Restaurant „Im Kohl“.