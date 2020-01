Herdringer Bühne verkauft viele Kostüme aus früheren Aufführungen an Karnevalsfreunde. Laienschauspieler brauchen Platz in ihrem Fundus.

Herdringen. Das Wetter ist noch nicht wirklich prickelnd, aber trotzdem stehen sich schon vor dem offiziellen Start des Kostümverkaufs an der Freilichtbühne Herdringen die Interessenten die Beine in den Bauch. Keiner von ihnen weiß so recht, wie groß das Angebot hinter der weißen Tür zum so genannten Kostümbunker ist, und überhaupt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Deutlich mehr Frauen als Männer suchen Kostüm

Melanie Gramenz hat sich gleich mit einem Teil ihrer Kolleginnen aus dem Immobilienbüro von „Meyer & Partner“ auf den Weg nach Herdringen gemacht. Der Reiz für die Damen: Schöne Kostüme für die Hochphase im Karneval, die nun nicht mehr lange auf sich warten lässt. „Schon seit 30 Jahren gehen wir in einer Gruppe gemeinsam auf Tour“, erklärt die 51-Jährige. Am Rosenmontag wolle man zusammen feiern, und die Vorfreude ist den Damen beim Stöbern durch das Angebot bereits anzusehen.

Raimund Schmidt und Michaela Veenstrar aus dem Verkaufsteam genießen den Trubel und haben jede Menge zu tun. Foto: Frank Albrecht

In einer WhatsApp-Gruppe hatte man sich spontan zur Kostümschau verabredet. Die vier Damen sind nicht die einzigen: Kostümkauf scheint Frauensache zu sein, bis zum Mittag finden sich nur wenige Männer im Kostümbunker ein, die meisten sind Kinder. An den Stangen hängen unzählige Kostüme aus den verschiedenen Aufführungen der letzten zehn Jahre und noch ein paar ältere. „Es ist langsam einfach zu eng geworden“, berichtet Sigrid Todt, Kostümwartin an der Freilichtbühne.

Mit drei weiteren Mitgliedern der Bühne stehen sie im Bunker, helfen bei der Suche, beraten die Käufer. Bereits im Dezember, kurz vor Weihnachten, hatte es schon einmal eine kleine Verkaufsaktion gegeben, die aber noch nicht so groß beworben wurde.

„Vor allem die Vampire aus dem Kinderstück des vergangenen Jahres sind sehr gefragt“, lacht Raimund Schmidt von der Bühne. Schon nach kurzer Zeit ist das letzte Stück aus „Der kleine Vampir“ verkauft. Auch die Papageien aus dem Kinderstück „Themba – König der Savanne“ von 2017 erfreuen sich großer Beliebtheit. Für ein bisschen Persönlichkeitsveränderung in Stoff muss man beim Kostümverkauf gar nicht so tief in die Tasche greifen, die günstigsten Stoffe sind schon für zwei Euro zu haben.

Einmal Elvis - das war der Knaller unter den Kostümen

Nur einen kleinen Überblick zum Angebot geben Fotos von Kostümen an der Pinnwand, an der auch die Preisvorstellungen des Bühnenteams abzulesen sind. Der Knaller unter den Kostümen – ein Einzelstück und am Samstagvormittag natürlich auch schon weg: Das Elvis-Kostüm aus der selbst geschriebenen Musical-Revue „DraCoolA“ von 2019 hat für stolze 80 Euro den Besitzer gewechselt.

Melanie Gramenz hat allen Grund zum Strahlen: Sie hält das Kostüm einer Meerjungfrau auf dem Arm. „Das ist ein tolles Kostüm, sogar mit Flosse am Ende“, freut sich die Käuferin. Sie liebe die blauen und türkisen Farben, und eben die Flosse, die mache es ganz besonders. 25 Euro seien dafür bestens investiert, freut sich Gramenz. Und so ein Kostüm von der Freilichtbühne sei ja auch etwas Besonderes: Handgemacht, aus Baumwolle und eben made in Herdringen. „Das wird gleich zuhause ausprobiert, und dann schicke ich meiner Mutter ein Foto“, freut sie sich.

Lehrerin stöbert für Musical-AG

Die Kostüme mit einer gewissen Art von Heimatapplikation üben auch auf die Büro-Kolleginnen ihren Charme aus. Alle – auch Melanie – haben sich nach Minuten des Stöberns mit den Hühner-Kostümen eingedeckt, so können sie zu viert auf gut die Rolle gehen.

Arnsberg Erster Kostümverkauf in der Vereinsgeschichte Erstmals in der Geschichte der Freilichtbühne sind jetzt Kostüme aus dem Kostümfundus verkauft worden. Neben vielen bunten und lustigen Tiermotiven sind auch schicke Ballkleider von der Bühne zu haben. Ein weiterer Kostümverkaufstermin findet am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 14 Uhr auf der Herdringer Freilichtbühne statt.

Einen Überblick über das, was auf den Stangen zur Auswahl hing und das, was in den vier Stunden des Termins verkauft worden ist, hat keiner so richtig. Zu groß ist das Gewusel in den beiden Gängen des Bunkers. Wie auch, hat sich doch sogar eine Lehrerin von der Realschule Sundern für die Musical-Arbeitsgemeinschaft an der Schule Löwen- und Affenkostüme aus Themba für die Schule gesichert.

Beate König, Mutter der Schülerin Lisanne, die auch an der Bühne spielt, managt den Kauf. „Wirklich eine tolle Sache, das mit dem Verkauf“, schwärmt Michaela Veenstrar, Bühnenmitglied und Näherin von Kostümen. Die Käufer seien begeistert und das Bühnenteam froh, dass sich der Bunker leere.