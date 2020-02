Hüsten: Frau steckt im Ruhr-Ufer fest - Polizei rettet sie

Hüsten. Am Hüstener Ruhrufer (hinter dem städtischen Bauhof) steckte eine Frau in der Uferböschung fest, weil sie ihrem Hund hinterhergelaufen war.

Einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr löste am Montagnachmittag eine Frau aus, die beim Gassigehen mit ihrem Hund längs des Hüstener Ruhrufers ihrem Hund nachlief, der eine Ruhr-Böschung hinuntergelaufen war. Die Frau steckte plötzlich im Schlamm der Ruhr-Böschung fest und konnte sich nicht mit eigener Kraft aus der misslichen Situation befreien.

Polizei, Feuerwehr und DLRG wurden alarmiert, denn es hätte ja sein können, dass die Frau von der derzeit starken Strömung in der Ruhr erfasst und fortgerissen wird. Dies passierte aber laut Feuerwehr glücklicherweise nicht. Die Frau schwamm nicht im Wasser. Polizisten, die die Frauen zuerst entdeckten, zogen sie aus der Ruhrböschung raus. Auch der Hund ist wohlauf.

Der Vorfall ereignete sich am Montag kurz nach 15 Uhr am Ruhrufer hinter dem städtischen Bauhof, der sich an der Hüstener Hüttenstraße befindet.