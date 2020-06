Das neue Trio-Werk in Voßwinkel ist ein großer Gebäudekomplex: Vorn rechts (an den Parkplätzen) befindet sich der Verwaltungstrakt, dem sich große Versand- und Lagerhallen anschließen

Leuchtenbranche Firma Trio will am neuen Standort in Voßwinkel durchstarten

Voßwinkel. Keine Kurzarbeit mehr: Die Firma Trio-Leuchten hat die Corona-Krise hinter sich gelassen. Es gibt effiziente Arbeitsprozesse am neuen Standort.

„Für uns ist die Corona-Krise wirtschaftlich vorbei. Wir geben wieder Gas!“, sagt Philipp Müller, geschäftsführender Gesellschafter der Voßwinkeler Firma Trio-Leuchten, als er im Gespräch mit unserer Zeitung auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf sein Unternehmen zurückblickt. Für die rund 200 Trio-Mitarbeiter gab es im April und Mai zwar Kurzarbeit (bis maximal 50 Prozent der normalen Arbeitszeit), doch seit 1. Juni wird keine Kurzarbeit mehr gefahren. Es gelten wieder die normalen Arbeitszeiten, wobei natürlich weiterhin die Hygienevorkehrungen gelten.

Philipp Müller, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Trio-Leuchten, zeigt im neuen Showroom die neue Trio-Leuchten-Premium-Marke „Cinque“ Foto: Martin Schwarz

Das Wohnraumleuchten-Unternehmen Trio ist verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen. „Wir hatten uns entschieden, unser Bestellvolumen in China während der Corona-Pandemie nicht zu reduzieren, um schnell wieder umfangreich die Märkte beliefern zu können. Damit haben wir jetzt einen Wettbewerbsvorteil“, sagt Philipp Müller. Aufgrund seiner guten wirtschaftlichen Ausgangslage war dem Unternehmen Trio diese Geschäftsstrategie möglich.

In den vergangenen zehn Jahren den Umsatz verdoppelt

Trio hatte im Januar und Februar 2020 noch Rekord-Umsätze verzeichnet, bevor es zu Umsatzverlusten wegen der Corona-Pandemie kam. „Insgesamt haben wir in den vergangenen zehn Jahren den Umsatz der Trio-Gruppe verdoppelt“, erläutert Philipp Müller den Wachstumskurs, bei dem das Unternehmen 103 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2019 erzielte. Zur Trio-Gruppe gehören auch die Joint.-Ventures im Ausland und die Tochtergesellschaft Reality für Leuchten im niedrigen Preissegment. Wegen der Corona-bedingten Umsatzausfälle kann das steile Gruppenwachstum in diesem Jahr nicht mehr erreicht werden. „Es ist eher ein durchschnittliches Jahr zu erwarten“, meint Philipp Müller, der das Unternehmen mit seinem Vater Bernd Müller leitet, der ebenfalls als geschäftsführender Gesellschafter zeichnet.

Leuchten können schnell geliefert werden

Da jetzt der Markt wieder spürbar anziehe , könne Trio auf Lieferanfragen dank des gefüllten Lagers schnell reagieren. In der Zeit der Ladenschließungen hatte Trio insbesondere das Paketgeschäft für Online-Händler abgewickelt und die weiterhin geöffneten Baumärkte beliefert. Bei Trio gehört gute Logistik zu den Garanten des geschäftlichen Erfolgs. Die neu strukturierte Logistik in Voßwinkel bietet Trio nun auch erhebliche Effizienz-Vorteile.

36.000 Palettenstellplätze im Lager

Angesichts steigender Umsätze und den damit verbundenen, deutlich gestiegenen Stückzahlen verkaufter Leuchten war schon in den vergangenen Jahren ein kontinuierlicher Ausbau der Lagerkapazitäten notwendig. Doch am bisherigen Trio-Standort an der Dieselstraße in Niedereimer waren die Lagerkapazitäten am Firmensitz mit 16.000 Palettenstellplätzen plus 8000 Stellplätzen in Außenlagern so weit erschöpft, dass eine Firmenexpansion notwendig war.

Ulrich Jochheim ist Kommissionierer in den hohen Lagerhallen der Firma Trio-Leuchten in Voßwinkel. Foto: Martin Schwarz

So entstand der Plan, den Firmensitz ins Voßwinkeler Gewerbegebiet Gut Nierhof zu verlagern, wo bereits im August 2019 das große Logistikzentrum mit 36.000 Palettenstellplätzen die Arbeit aufnahm. Darüber hinaus könnte - bei Bedarf - auf einer angrenzenden, noch unbebauten Trio-Fläche ein Lageranbau mit weiteren 10.000 Palettenstellplätzen entstehen. Im November 2019 wurde der gesamte Betrieb einschließlich Verwaltung nach Voßwinkel verlegt.

Themen-Welten im Showroom

Bei einem Rundgang durchs Werk fällt im Eingangsbereich sofort der rund 1000 Quadratmeter große Showroom mit den Trio- und Reality-Leuchten auf. „Da der neue Showroom 300 Quadratmeter größer als in Niedereimer ist, können wir jetzt unsere Leuchten besser in Szene setzen und Leuchten-Themenwelten bilden“, erklärt Philipp Müller. Neu bei Trio ist die Marke Cinque, die manche Verbraucher eher mit Textilien assoziieren. Die Marke Cinque gibt es aber auch auch schon beispielsweise für Sonnenbrillen. „Mit unseren Cinque-Leuchten wollen wir eine neue Trio-Premium-Marke am Markt platzieren und zum Kunden eine Markenbindung herstellen“, sagt Müller und fügt an: „Die Marke Cinque steht für besonderes Design und Produktqualität. Diese Eigenschaften kann der Kunde auf die Leuchtenmarke Cinque übertragen und sicherlich auch mit dem Begriff „Anspruchsvolle Technologie“ ergänzen.“

Ursprünglich wollte Trio das neue Cinque-Sortiment im Frühjahr 2020 auf der internationalen Leuchtenmesse „Light + Building“ in Frankfurt als Neuheit präsentieren, doch dann fiel die Messe wegen der Corona-Pandemie aus. Die Cinque -Leuchten werden ab Oktober 2020 im Handel (Möbelhäuser und Facheinzelhandel) erhältlich sein.

Bereits 25 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen Die Leuchtenfirma Trio hat im Gewerbegebiet Gut Nierhof einen etwa 270 Meter langen und 110 Meter breiten Gebäudekomplex mit knapp 30.000 Quadratmeter überbauter Fläche errichtet. Insgesamt ist das Grundstück 55.000 Quadratmeter groß. Für Grundstückserwerb, Bau und Ausstattung des Gebäudes hat Trio insgesamt 22 Millionen Euro investiert. Die Belegschaft wurde von 175 Mitarbeitern (alter Stand in Niedereimer) auf derzeit 200 Mitarbeiter in Voßwinkel erhöht. Weiterer Personalaufbau ist geplant: Bis Ende 2020 sollen noch zehn weitere Mitarbeiter für die Logistik eingestellt werden.

Wegen der Corona-Pandemie musste Trio sein für den 30. April 2020 geplantes Einweihungsfest im Neubau absagen. Für Anwohner und Mitarbeiter soll dies im Sommer 2021 nachgeholt werden. Für Kunden soll es noch ein spezielles Fest bei der Lichtwoche Sauerland im Frühjahr 2021 geben.