Arnsberg/Sundern. Feuerwehren in Arnsberg und Sundern sind für Sturmtief „Sabine“ gerüstet. Im Live-Ticker lesen Sie alles, was Sie zum Orkan vor Ort wissen müssen.

Ticker: Stadt Arnsberg hält Schulen und Kitas geschlossen

So ist die aktuelle Einsatzlage der Feuerwehren in Arnsberg und Sundern und der Nachrichtenstand vor Ort zum Orkantief in Arnsberg und Sundern.

12.35 Uhr: Bürgermeister Ralf Bittner teilt auf Nachfrage mit, dass Stadt Arnsberg eine Generalabsage für Kindertagesstätten und alle Schulen der Stadt vorbereitet. Detaillierte Informationen zu Notbetreuuungen etc. folgen.

12.20 Uhr: Feuerwehr Arnsberg vermeldet auf seiner Facebookseite die Warnung des Wetterdienstes vor Orkanböen aus westlicher Richtung mit 120km/h.

12.09 Uhr: Die Schulverwaltung des Hochsauerlandkreises und die sieben Schulleitungen der Förderschulen haben entschieden, dass am morgigen Montag, 10. Februar, der Unterricht wegen des Orkans Sabine ausfällt. Es findet kein Schülerspezialverkehr statt. Folgende Schulen sind betroffen: Brüder-Grimm-Schule, Eslohe; Franz-Josef-Koch-Schule, Arnsberg; Georg-Friedrich-Daumer-Schule, Brilon; Franziskusschule, Brilon; Roman-Herzog-Schule, Brilon; Ruth-Cohn-Schule, Arnsberg; Martinsschule, Schmallenberg

11.46 Uhr: Klar doch, dass Fußball beim Orkan zur Nebensache wird: Das Westfalenligaspiel des SC Neheim bei der SG Finnentrop/Bamenohl am Sonntagnachmittag wurde abgesagt.

11.41 Uhr: Die Polizei HSK meldet, dass der Sturm das Sauerland erreicht hat. Bei Brilon stürzte ein erster Baum auf die Straße. Die Polizei warnt vor Wanderung und Spaziergängen im Wald. „Das kann lebensgefährlich sein“, schreibt sie auf Twitter.

10.46 Uhr: Die Feuerwehr in Arnsberg meldet: „Alles noch ruhig“. Am Nachmittag wird der Führungsstab der Feuerwehr zusammen kommen. Die Einsatzleitung sitzt in der Feuerwehrwache an der Ruhrstraße.

10.36 Uhr: „Wir sind vorbereitet“, sagt Jürgen Voß von der Feuerwehr in Sundern. Die Einsatzleitung in der Feuerwehrhauptwache Sundern ist organisatorisch besetzt und wird am Sonntagnachmittag um 16 Uhr zusammenkommen. Die technische Einsatzleitung wird dann die Einsätze vor Ort koordinieren. Die Leitstelle des HSK wird ab einer bestimmten Einsatzhäufung die Koordination an die lokalen Einsatzleitungen übergeben. Die Feuerwehr rechnet mit einer Zunahme des Orkans ab 12 Uhr. Stand jetzt wird gegen 18 Uhr mit einer leichten Beruhigung gerechnet, ehe es ab spätestens 22 Uhr richtig losgehen soll.

10.20 Uhr: Die Stadt Sundern hat den Unterricht an allen Schulen in Sundern am Montag abgesagt. Auch in Arnsberg wird sicher kein Unterricht an den Sekundarschulen, dem Neheimer St. Ursula-, Arnsberger Marien- und Hüstener Franz-Stock-Gymnasium stattfinden.