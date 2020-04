Feuerwehr an Hüstener Marktstraße im Einsatz

Rauchmelder schlägt an

Hüsten. Ein Alarm auslösender Rauchmelder führte am Dienstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz an der Hüstener Marktstraße.

Zu einem Brandeinsatz an der Hüstener Marktstraße rückte am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr die Feuerwehr aus. Ein Brandmelder gab Alarm, weil sich Rauch in dem Wohn- und Geschäftshaus gebildet hatte. Offenes Feuer war bei Eintreffen der Wehr nicht zu erkennen, deshalb mussten die Einsatzkräfte zunächst mal die Ursache der Rauchentwicklung ausfindig machen. Verletzt wurde niemand.