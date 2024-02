Fastenzeit bleibt für viele ein Fremdwort

Neheim Fastenzeit in Neheim und Voßwinkel: Kreative Kitas entdecken mit Herrn Bert die Ostertradition. Bastelarbeiten, Lieder und Geschichten.

Nach den Karnevalstagen beginnt eine besondere Zeit. So auch in den Kindertagesstätten der katholischen Kirchengemeinde Neheim und Voßwinkel: Gemeinsam bereiten sich die Erzieherinnen mit den Kleinen nun auf das Osterfest vor und gestalten verschiedene Aktionen in der Fastenzeit. Zugleich stellen die Verantwortlichen in Kitas und Gemeinden seit Jahren fest, dass viele Familien mit der Fastenzeit nur wenig anfangen können.

„Den meisten fällt dazu wohl hauptsächlich der Verzicht auf Süßes ein. Doch die Fastenzeit ist so viel mehr“, betont Elisabeth Plümpe, Erzieherin in Voßwinkel. In Anlehnung an ein ähnliches Projekt für den Advent, stellen Erzieherinnen aus den sechs katholischen Kitas mit der Gemeindereferentin Ute Völlmecke nun ihre Publikation: „Mit Herrn Bert durch die Fastenzeit“ vor.

Die Hauptperson dieser Broschüre ist ein Bär mit fusseligem Fell. Sein freundliches Gesicht ziert das Titelbild. ZumInhalt: Herr Bert besucht das Neheimer Frühlingsfest, lässt sich von seiner Freundin Berta Jesus-Geschichten erzählen und findet heraus, was es mit dem Osterfest auf sich hat. Im Heft enthalten sind zudem Bastelanleitungen und Rezepte. Ein eigens für das Projekt komponiertes Lied wurde von den Voßwinkler Maxi-Kindern aufgenommen und kann mittels QR-Code ganz einfach mitgesungen werden. Highlight der Publikation sind sicherlich die liebevoll gestalteten Bilder von der Erzieherin Anja Obertrifter aus dem Sonnenhof auf Bergheim. „Mir hat es großen Spaß bereitet, auch bei diesem Projekt Herrn Bert ein Gesicht zu geben und seine Erlebnisse anschaubar zu machen“, so die Künstlerin.

Vom Erzbistum Paderborn mitfinanziert

„Es ist eine gemeinsame Idee der Kitas und der Kirchengemeinde, wobei die Zusammenarbeit wie immer hervorragend funktioniert hat“, betont die Gemeindereferentin Ute Völlmecke. „Finanziell großzügig unterstützt hat uns das Erzbistum Paderborn. Der Rest wird anteilig von den Kitas und der Kirchengemeinde übernommen.“ Aus diesem Grund kann das Heft kostenlos zur Verfügung gestellt werden und liegt in den katholischen Kitas, den Kirchen und im Pfarrbüro aus. Die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel arbeitet eng mit den sechs Kindertagesstätten mit ca. 450 Kindern und rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen.

