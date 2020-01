Polizei Farbschmiererei an Wänden der Realschule Sundern

Sundern. Außenwände der Realschule Sundern wurden von bisher unbekannten Tätern mit Farbe besprüht.

Am vergangenen Wochenende beschädigten bisher unbekannte Täter die Außenwände der Realschule am Sunderner Rotbuschweg. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, hatten die Täter die Wände besprüht. Dies teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sundern unter 02933-90200 in Verbindung zu setzen.