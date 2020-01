Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fakten zu Diesel-Pkw

2019 wurden HSK-weit 3269 Diesel-Pkw neu zugelassen (davon 935 in Arnsberg und 299 in Sundern.

2018 waren es HSK-weit 2772 Diesel-Pkw (davon 760 in Arnsberg und 258 in Sundern);

2017 waren es HSK-weit 3235 Diesel-Pkw (davon 930 in Arnsberg und 294 in Sundern).