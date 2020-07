Wem gehört dieses Fahrrad, das am Litauenring in Neheim sichergestellt wurde?

Polizei bittet um Hilfe Fahrrad in Neheim gefunden: Wem gehört es?

Neheim. Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrades, das am 24. Juni am Neheimer Litauenring gefunden wurde.

Ein EPAC-Alu-City-Fahrrad 28, Prophete, wurde unverschlossen am Neheimer Litauenring am 24. Juni am Fahrbahnrand gefunden. Zeugen erklärten, dass das Fahrrad dort seit mehreren Tagen stehen würde. Das Fahrrad konnte von der Polizei keinem hier bekannten Fahrraddiebstahl oder einer sonstigen Straftat zugeordnet werden.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Eigentümer des Fahrrades machen? Es wird um Hinweise an die Polizeiwache in Hüsten unter 02932 / 90 200 gebeten.